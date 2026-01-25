Será sepultada nesta segunda-feira, 26, a jovem Hellen Caroline Oliveira da Silva, de 15 anos, que morreu após ser atropelada por uma motocicleta na madrugada deste domingo, 25, na zona Sul de Franca.

O velório acontece no Velório Municipal do Aeroporto, das 6h30 às 14h30. O sepultamento está marcado para o Cemitério Jardim das Oliveiras.

Hellen foi atingida por uma motocicleta na rua Luís Antônio de Souza, no bairro Jardim Aviação. Segundo a Polícia Militar e testemunhas, o veículo era conduzido por Douglas Domingues de Paula, de 28 anos, conhecido como “Skerinho”.