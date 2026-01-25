25 de janeiro de 2026
Hellen, jovem atropelada, será velada nesta segunda-feira, 26

Hellen Caroline Oliveira da Silva, de 15 anos, morreu após ser atropelada
Será sepultada nesta segunda-feira, 26, a jovem Hellen Caroline Oliveira da Silva, de 15 anos, que morreu após ser atropelada por uma motocicleta na madrugada deste domingo, 25, na zona Sul de Franca. 

O velório acontece no Velório Municipal do Aeroporto, das 6h30 às 14h30. O sepultamento está marcado para o Cemitério Jardim das Oliveiras.

Hellen foi atingida por uma motocicleta na rua Luís Antônio de Souza, no bairro Jardim Aviação. Segundo a Polícia Militar e testemunhas, o veículo era conduzido por Douglas Domingues de Paula, de 28 anos, conhecido como “Skerinho”.

Nas redes sociais, muitas pessoas se despediram da jovem, que estava voltando pra casa quando foi morta. 

“Não acredito. A Hellen era uma menina linda. Os pais criam os filhos com sacrifício e amor, e vem um cara desse, voando em cima de uma moto, e leva tudo embora. Meus sentimentos”, disse Vanessa Caetano.

Também nas redes sociais, moradores do Jardim Aviação e Aeroporto, reclamaram que Douglas estava correndo e fazendo manobras arriscadas durante todo o sábado, 24. “Desde cedo eu escutava o barulho dessa moto passando em alta velocidade aqui na rua. Escutei também a hora da batida... muito triste!”, disse Elton Nunes.

O horário do velório e sepultamento de Douglas ainda não foi divulgado.  

