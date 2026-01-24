Paulo Augusto dos Santos, de 54 anos, faleceu após ter um mal súbito no volante de seu veículo, um Volkswagen Fox branco, e colidi-lo no início da noite desta sexta-feira, 23, na avenida Geraldo Teodoro Martins, no Jardim Barão, em Franca. O sepultamento será realizado neste sábado, 24.

Segundo informações da Polícia Militar, Paulo já tinha histórico de problemas de saúde e realizava tratamentos. Durante seu trajeto, teve uma parada cardiorrespiratória e colidiu seu veículo.

O Samu (Serviço de Atendimento de Urgência) foi acionado, socorreu o motorista até a Santa Casa de Franca, mas o homem não resistiu e faleceu.