DESCANSE EM PAZ

Paulo Augusto, de 54 anos, será sepultado em Franca neste sábado

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Câmera de segurança
Registro do momento da colisão do veículo com outro carro na rua
Registro do momento da colisão do veículo com outro carro na rua

Paulo Augusto dos Santos, de 54 anos, faleceu após ter um mal súbito no volante de seu veículo, um Volkswagen Fox branco, e colidi-lo no início da noite desta sexta-feira, 23, na avenida Geraldo Teodoro Martins, no Jardim Barão, em Franca. O sepultamento será realizado neste sábado, 24.

Segundo informações da Polícia Militar, Paulo já tinha histórico de problemas de saúde e realizava tratamentos. Durante seu trajeto, teve uma parada cardiorrespiratória e colidiu seu veículo.

O Samu (Serviço de Atendimento de Urgência) foi acionado, socorreu o motorista até a Santa Casa de Franca, mas o homem não resistiu e faleceu.

O velório de Paulo Augusto será realizado das 8h às 15h deste sábado, no Velório Municipal do Santo Agostinho, na sala 2. O sepultamento ocorre logo na sequência, também no Cemitério Santo Agostinho.

