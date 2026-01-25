Uma adolescente de 15 anos e um motociclista de 28 anos morreram na madrugada deste domingo, 25, após um atropelamento na rua Luis Antôniode Souza, no Jardim Aviação, na Zona Sul de Franca.
Segundo informações da Polícia Militar e de testemunhas, o motociclista, identificado como Douglas Domingues de Paula, conhecido como “Skerinho, conduzia uma Yamaha MT-09 em alta velocidade e fazia manobras arriscadas desde a noite de sábado, 24.
No momento do acidente, Douglas seguia em alta velocidade nas proximidades do campo do bairro Jardim Aviação, quando atingiu a adolescente Helen Caroline Oliveira da Silva, que estava próxima à calçada.
Com o impacto, a vítima foi arrastada por mais de 70 metros. A moto seguiu desgovernada e bateu contra um muro antes de cair junto com Douglas.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, tanto o motociclista quanto a adolescente sofreram ferimentos gravíssimos. Quando equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram ao local, os dois já estavam sem vida.
A área foi isolada pela Polícia Militar para o trabalho da Perícia Científica. A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil, que vai investigar as circunstâncias do acidente.
Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Franca e devem ser sepultados neste domingo.
