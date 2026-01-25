Uma adolescente de 15 anos e um motociclista de 28 anos morreram na madrugada deste domingo, 25, após um atropelamento na rua Luis Antôniode Souza, no Jardim Aviação, na Zona Sul de Franca.

Segundo informações da Polícia Militar e de testemunhas, o motociclista, identificado como Douglas Domingues de Paula, conhecido como “Skerinho, conduzia uma Yamaha MT-09 em alta velocidade e fazia manobras arriscadas desde a noite de sábado, 24.

No momento do acidente, Douglas seguia em alta velocidade nas proximidades do campo do bairro Jardim Aviação, quando atingiu a adolescente Helen Caroline Oliveira da Silva, que estava próxima à calçada.