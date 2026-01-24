Um jovem de 20 anos sobreviveu após se envolver em um grave acidente na noite deste sábado, 24, na rodovia Ronan Rocha, em frente à fábrica da Coca-Cola, no Jardim Flórida, em Franca (SP).
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o rapaz pilotava uma motocicleta Honda CB 300 no sentido Aeroporto – Unifran quando teria cortado a frente de um carro e bateu na traseira de um VW Gol.
Com o impacto, o motociclista caiu na pista. Em seguida, uma Mercedes-Benz, que seguia no mesmo sentido, não conseguiu desviar e acabou atropelando o jovem, passando sobre uma das pernas dele.
Apesar da gravidade do acidente, a vítima foi socorrida consciente por equipes da concessionária Arteris ViaPaulista e do Corpo de Bombeiros.
Segundo os socorristas, o jovem sofreu fratura em uma das pernas e no cotovelo e foi encaminhado para a Santa Casa de Franca.
Os próprios motoristas envolvidos no acidente sinalizaram a rodovia até a chegada das equipes de resgate para evitar novos acidentes.
Uma faixa da rodovia precisou ser interditada, e o trânsito foi controlado por equipes da concessionária e pela Polícia Militar Rodoviária. O local foi isolado para o trabalho da perícia.
A motocicleta ficou completamente destruída. As causas do acidente serão investigadas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.