Um jovem de 20 anos sobreviveu após se envolver em um grave acidente na noite deste sábado, 24, na rodovia Ronan Rocha, em frente à fábrica da Coca-Cola, no Jardim Flórida, em Franca (SP).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o rapaz pilotava uma motocicleta Honda CB 300 no sentido Aeroporto – Unifran quando teria cortado a frente de um carro e bateu na traseira de um VW Gol.

Com o impacto, o motociclista caiu na pista. Em seguida, uma Mercedes-Benz, que seguia no mesmo sentido, não conseguiu desviar e acabou atropelando o jovem, passando sobre uma das pernas dele.