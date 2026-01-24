24 de janeiro de 2026
RONAN ROCHA

Jovem sobrevive após bater em carro e ser atropelado no Flórida

Por da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
GCN
Moto ficou completamente destruída após acidente.
Moto ficou completamente destruída após acidente.

Um jovem de 20 anos sobreviveu após se envolver em um grave acidente na noite deste sábado, 24, na rodovia Ronan Rocha, em frente à fábrica da Coca-Cola, no Jardim Flórida, em Franca (SP).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o rapaz pilotava uma motocicleta Honda CB 300 no sentido Aeroporto – Unifran quando teria cortado a frente de um carro e bateu na traseira de um VW Gol.

Com o impacto, o motociclista caiu na pista. Em seguida, uma Mercedes-Benz, que seguia no mesmo sentido, não conseguiu desviar e acabou atropelando o jovem, passando sobre uma das pernas dele.

Apesar da gravidade do acidente, a vítima foi socorrida consciente por equipes da concessionária Arteris ViaPaulista e do Corpo de Bombeiros.

Segundo os socorristas, o jovem sofreu fratura em uma das pernas e no cotovelo e foi encaminhado para a Santa Casa de Franca.

Os próprios motoristas envolvidos no acidente sinalizaram a rodovia até a chegada das equipes de resgate para evitar novos acidentes.

Uma faixa da rodovia precisou ser interditada, e o trânsito foi controlado por equipes da concessionária e pela Polícia Militar Rodoviária. O local foi isolado para o trabalho da perícia.

A motocicleta ficou completamente destruída. As causas do acidente serão investigadas.

