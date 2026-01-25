Uma semana após o início das operações da nova concessionária do transporte coletivo de Franca, a Prefeitura reforça as orientações sobre a transição dos cartões de transporte. O processo foi planejado para ocorrer de forma gradual, organizada e sem necessidade de correria, evitando filas e transtornos aos usuários.

O novo sistema entrou em funcionamento no domingo, 18 de janeiro, já garantindo uma redução significativa na tarifa, que passou a custar R$ 4. A tarifa mais baixa representa dinheiro a mais no bolso do trabalhador que utiliza o transporte público diariamente.

A administração municipal acompanha de perto os primeiros dias de operação. Equipes técnicas monitoram o funcionamento do sistema com atenção e estão prontas para realizar ajustes rápidos sempre que necessário, com foco na eficiência, na qualidade do serviço e no atendimento à população.



Foto: Divulgação

Transição dos cartões: atenção aos prazos e aos locais

A Prefeitura de Franca destaca que o mais importante neste momento é que o usuário se informe corretamente não apenas sobre o que fazer, mas principalmente sobre onde ir, respeitando os prazos estabelecidos para que a transição ocorra de forma tranquila.

1. Cartões de viagem antigos

Cartões que ainda possuem créditos continuam válidos e podem ser utilizados por 180 dias, até 16 de julho de 2026, contados a partir de 18 de janeiro.

continuam válidos e podem ser utilizados por 180 dias, até 16 de julho de 2026, contados a partir de 18 de janeiro. Usuários com cartões antigos sem créditos podem adquirir o novo cartão nos postos de atendimento.

podem adquirir o novo cartão nos postos de atendimento. Quem perdeu, danificou o cartão ou ainda não possui cartão já pode realizar o cadastro para obter o cartão novo, respeitando o cronograma de substituição.

2. Vale-Transporte

A nova concessionária já iniciou o cadastramento do Vale-Transporte junto às empresas de Franca.

Os cartões atuais de Vale-Transporte continuam válidos por 180 dias , desde que possuam créditos.

, desde que possuam créditos. O trabalhador que utiliza Vale-Transporte deve retirar seu cartão diretamente na empresa onde trabalha, sem necessidade de deslocamento até os postos de atendimento.

As empresas que oferecem o benefício já podem atualizar os cadastros no site da concessionária (www.movfranca.com.br).

O pagamento dos créditos é feito por boleto bancário, com liberação dos créditos para o usuário em até 24 horas após a compensação.

3. Novos cartões

A emissão dos novos cartões e o cadastramento dos usuários já estão sendo realizados nos postos de atendimento.

A substituição ocorre conforme o cronograma definido, sem necessidade de pressa por parte dos usuários.

4. Gratuidades

Usuários com direito à gratuidade ou à redução de tarifa, como idosos, pessoas com deficiência, sindicalizados e outros beneficiários legais , poderão continuar utilizando os cartões antigos até a emissão dos novos.

, poderão continuar utilizando os cartões antigos até a emissão dos novos. Para garantir a manutenção do benefício, será necessário que o usuário compareça ao Terminal Central (Terminal Ayrton Senna) para realizar a biometria , procedimento obrigatório que assegura o direito à gratuidade ou à tarifa reduzida. Mas atenção: a biometria só é necessária quando houver a troca do cartão antigo pelo novo . Não é preciso urgência.

, procedimento obrigatório que assegura o direito à gratuidade ou à tarifa reduzida. Mas atenção: . Não é preciso urgência. A Prefeitura reforça que todo o processo pode ser feito com calma, dentro dos prazos estabelecidos, sem necessidade de pressa.

5. Novos cartões, recarga e recarga digital

Novos cartões podem ser emitidos na hora, tanto no Terminal Central (Ayrton Senna) quanto na sede da empresa.

A carga e recarga de créditos podem ser feitas: Presencialmente nos postos de atendimento Na rede de farmácias conveniadas Ou de forma digital, pelo WhatsApp da concessionária: (16) 99784-5781

Pelo WhatsApp, o usuário pode solicitar a recarga, realizar o pagamento via PIX e ter os créditos liberados em poucos minutos, de forma rápida, prática e segura, sem necessidade de deslocamento.



Foto: Divulgação

SERVIÇOS | Cartões do transporte coletivo em Franca

Tarifa: R$ 4,00 por viagem

Validade dos cartões antigos: cartões com créditos continuam válidos por 180 dias, até 16 de julho de 2026

Vale-Transporte: trabalhador retira o cartão na própria empresa onde trabalha. Empregadores já podem atualizar cadastros em www.movfranca.com.br. Pagamento por boleto. Créditos liberados em até 24 horas

Gratuidades e tarifa reduzida: cartões antigos continuam válidos temporariamente. Biometria obrigatória para manter o benefício. Atendimento no Terminal Central (Ayrton Senna)/ Processo pode ser feito com calma, dentro do prazo

Novos cartões: emissão na hora.

Locais: Terminal Ayrton Senna e Garagem da Concessionária.

Recarga de créditos: postos de atendimento, farmácias conveniadas, WhatsApp da MoV Franca: (16) 99784-5781. Pagamento via PIX. Liberação em poucos minutos. Rápido, prático e seguro

Locais e horários de atendimento

Terminal Ayrton Senna Segunda a sexta-feira: 5h30 às 18h30 Sábados: 6h às 15h

Garagem da Concessionária Avenida Willian Azzuz, 480 – Recreio Campo Belo Atendimento das 8h às 17h

Van itinerante nos bairros Agenda disponível no site www.movfranca.com.br



Para mais informações, esclarecimento de dúvidas e atualização de serviços, os usuários devem consultar os canais oficiais da MoV Franca pelo site www.movfranca.com.br.