Uma semana após o início das operações da nova concessionária do transporte coletivo de Franca, a Prefeitura reforça as orientações sobre a transição dos cartões de transporte. O processo foi planejado para ocorrer de forma gradual, organizada e sem necessidade de correria, evitando filas e transtornos aos usuários.
O novo sistema entrou em funcionamento no domingo, 18 de janeiro, já garantindo uma redução significativa na tarifa, que passou a custar R$ 4. A tarifa mais baixa representa dinheiro a mais no bolso do trabalhador que utiliza o transporte público diariamente.
A administração municipal acompanha de perto os primeiros dias de operação. Equipes técnicas monitoram o funcionamento do sistema com atenção e estão prontas para realizar ajustes rápidos sempre que necessário, com foco na eficiência, na qualidade do serviço e no atendimento à população.
Transição dos cartões: atenção aos prazos e aos locais
A Prefeitura de Franca destaca que o mais importante neste momento é que o usuário se informe corretamente não apenas sobre o que fazer, mas principalmente sobre onde ir, respeitando os prazos estabelecidos para que a transição ocorra de forma tranquila.
1. Cartões de viagem antigos
- Cartões que ainda possuem créditos continuam válidos e podem ser utilizados por 180 dias, até 16 de julho de 2026, contados a partir de 18 de janeiro.
- Usuários com cartões antigos sem créditos podem adquirir o novo cartão nos postos de atendimento.
- Quem perdeu, danificou o cartão ou ainda não possui cartão já pode realizar o cadastro para obter o cartão novo, respeitando o cronograma de substituição.
2. Vale-Transporte
- A nova concessionária já iniciou o cadastramento do Vale-Transporte junto às empresas de Franca.
- Os cartões atuais de Vale-Transporte continuam válidos por 180 dias, desde que possuam créditos.
- O trabalhador que utiliza Vale-Transporte deve retirar seu cartão diretamente na empresa onde trabalha, sem necessidade de deslocamento até os postos de atendimento.
- As empresas que oferecem o benefício já podem atualizar os cadastros no site da concessionária (www.movfranca.com.br).
- O pagamento dos créditos é feito por boleto bancário, com liberação dos créditos para o usuário em até 24 horas após a compensação.
3. Novos cartões
- A emissão dos novos cartões e o cadastramento dos usuários já estão sendo realizados nos postos de atendimento.
- A substituição ocorre conforme o cronograma definido, sem necessidade de pressa por parte dos usuários.
4. Gratuidades
- Usuários com direito à gratuidade ou à redução de tarifa, como idosos, pessoas com deficiência, sindicalizados e outros beneficiários legais, poderão continuar utilizando os cartões antigos até a emissão dos novos.
- Para garantir a manutenção do benefício, será necessário que o usuário compareça ao Terminal Central (Terminal Ayrton Senna) para realizar a biometria, procedimento obrigatório que assegura o direito à gratuidade ou à tarifa reduzida. Mas atenção: a biometria só é necessária quando houver a troca do cartão antigo pelo novo. Não é preciso urgência.
- A Prefeitura reforça que todo o processo pode ser feito com calma, dentro dos prazos estabelecidos, sem necessidade de pressa.
5. Novos cartões, recarga e recarga digital
- Novos cartões podem ser emitidos na hora, tanto no Terminal Central (Ayrton Senna) quanto na sede da empresa.
- A carga e recarga de créditos podem ser feitas:
- Presencialmente nos postos de atendimento
- Na rede de farmácias conveniadas
- Ou de forma digital, pelo WhatsApp da concessionária: (16) 99784-5781
- Pelo WhatsApp, o usuário pode solicitar a recarga, realizar o pagamento via PIX e ter os créditos liberados em poucos minutos, de forma rápida, prática e segura, sem necessidade de deslocamento.
SERVIÇOS | Cartões do transporte coletivo em Franca
Tarifa: R$ 4,00 por viagem
Validade dos cartões antigos: cartões com créditos continuam válidos por 180 dias, até 16 de julho de 2026
Vale-Transporte: trabalhador retira o cartão na própria empresa onde trabalha. Empregadores já podem atualizar cadastros em www.movfranca.com.br. Pagamento por boleto. Créditos liberados em até 24 horas
Gratuidades e tarifa reduzida: cartões antigos continuam válidos temporariamente. Biometria obrigatória para manter o benefício. Atendimento no Terminal Central (Ayrton Senna)/ Processo pode ser feito com calma, dentro do prazo
Novos cartões: emissão na hora.
Locais: Terminal Ayrton Senna e Garagem da Concessionária.
Recarga de créditos: postos de atendimento, farmácias conveniadas, WhatsApp da MoV Franca: (16) 99784-5781. Pagamento via PIX. Liberação em poucos minutos. Rápido, prático e seguro
Locais e horários de atendimento
- Terminal Ayrton Senna
- Segunda a sexta-feira: 5h30 às 18h30
- Sábados: 6h às 15h
- Garagem da Concessionária
- Avenida Willian Azzuz, 480 – Recreio Campo Belo
- Atendimento das 8h às 17h
- Van itinerante nos bairros
- Agenda disponível no site www.movfranca.com.br
Para mais informações, esclarecimento de dúvidas e atualização de serviços, os usuários devem consultar os canais oficiais da MoV Franca pelo site www.movfranca.com.br.
