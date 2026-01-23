23 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ASSISTA

Homem passa mal e morre após bater carro em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
GCN
Viaturas da Polícia Militar na avenida Geraldo Teodoro Martins, no Jardim Barão
Viaturas da Polícia Militar na avenida Geraldo Teodoro Martins, no Jardim Barão

Um homem morreu após passar mal e se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta sexta-feira, 23, na avenida Geraldo Teodoro Martins, no Jardim Barão, em Franca. O local é o mesmo onde uma aposentada morreu em um acidente registrado nesta quinta-feira, 22.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista conduzia um Volkswagen Fox, no sentido bairro ao NGA (Núcleo de Gestão Assistencial), quando teria sofrido um mal súbito.

Em seguida, o veículo bateu na traseira de um Fiat Argo. Com o impacto, o Argo foi arremessado e atingiu outro carro que estava estacionado.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e socorreu o motorista, identificado como Paulo Augusto dos Santos, até a Santa Casa de Franca.

Segundo a Polícia Militar, ele tinha comorbidades e foi encaminhado ao hospital consciente, mas não resistiu e morreu após dar entrada na unidade.

A Polícia Militar esteve no local, registrou a ocorrência e interditou parcialmente a avenida para o trabalho da perícia. As causas do acidente serão investigadas.

O caso foi registrado na Polícia Civil.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários