A Faepa (Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo) foi declarada como a OSS (Organização Social de Saúde) responsável pela gestão do Hospital Regional "Três Colinas", em Franca. A definição consta em despacho publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, desta sexta-feira, 23, após procedimento de convocação pública promovido pela Secretaria de Estado da Saúde.

O processo teve como base a Resolução SS nº 220, de 27 de novembro de 2025, que regulamentou a seleção da entidade gestora da unidade. Manifestaram interesse seis organizações sociais da saúde, mas apenas a Faepa e a Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca apresentaram plano operacional e documentação completa dentro das exigências do edital.

De acordo com o despacho, a proposta apresentada pela Faepa atendeu integralmente ao Projeto Assistencial elaborado pelo DRS (Departamento Regional de Saúde) VIII Franca e foi considerada viável após análise técnica da comissão responsável. Com isso, a entidade foi declarada vencedora do chamamento público e indicada como gestora do Hospital Regional "Três Colinas".