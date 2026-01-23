No verão aumenta significativamente nossa exposição ao sol, os cuidados com a saúde da pele tornam-se ainda mais indispensáveis. Atento a esse cenário e ao seu compromisso com a promoção da saúde, o Hospital do Câncer de Franca, unidade do Grupo Santa Casa de Franca, reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de pele - o tipo mais frequente no Brasil.

Próximo de completar 24 anos de atuação, o Hospital do Câncer de Franca consolidou-se como referência regional em oncologia, atendendo Franca e outros 21 municípios, o que representa uma população estimada em cerca de 700 mil habitantes. A instituição alia tecnologia de ponta, corpo clínico altamente especializado e um modelo de atendimento humanizado e integral, garantindo acolhimento e segurança em todas as etapas do cuidado oncológico.

O câncer de pele, responsável por aproximadamente 34% de todos os diagnósticos de câncer no país. Quando identificado precocemente, esse tipo de câncer apresenta altíssimas chances de cura, reforçando a importância da informação e da vigilância contínua.

Atenção aos sinais e diagnóstico precoce salvam vidas

O câncer de pele é caracterizado pelo crescimento anormal das células cutâneas e pode se manifestar de diferentes formas. O tipo mais comum é o carcinoma, que apresenta elevada taxa de cura quando diagnosticado precocemente. Já o melanoma, embora menos frequente, é mais agressivo e exige atenção redobrada a sinais como manchas escuras irregulares, pintas assimétricas, alterações de cor, tamanho ou bordas.

O médico oncologista do Grupo Santa Casa de Franca, Dr. Luiz Fernando Leli, reforça a relevância do acompanhamento especializado:

“O câncer de pele, quando diagnosticado em fase inicial, pode alcançar chances de cura próximas a 100%. Por isso, observar os sinais do corpo e buscar avaliação médica ao menor indício de alteração são atitudes fundamentais.”

No Hospital do Câncer de Franca, os pacientes contam com estrutura completa para diagnóstico preciso, agilidade no início do tratamento e acompanhamento multiprofissional, fatores que impactam diretamente nos desfechos clínicos e na qualidade de vida.

Prevenção como pilar do cuidado integral

Mais do que tratar, o Hospital do Câncer de Franca tem como missão promover saúde e conscientização. Medidas simples e eficazes fazem parte das orientações reforçadas pela equipe especializada, como evitar a exposição solar nos horários de maior intensidade, utilizar protetor solar diariamente, usar roupas com proteção UV, chapéus e óculos adequados, além de manter uma boa hidratação.

Essa atuação preventiva reflete o compromisso do Grupo Santa Casa de Franca com a saúde integral da população, ampliando o cuidado para além do ambiente hospitalar e fortalecendo ações que promovem qualidade de vida, bem-estar e longevidade.

Estrutura, confiança e compromisso com a vida

O Grupo Santa Casa de Franca figura entre os maiores e mais relevantes complexos hospitalares filantrópicos do Estado de São Paulo. É responsável pela gestão da Santa Casa de Franca (Hospital Geral), do Hospital do Coração e do Hospital do Câncer, além de atuar como Organização Social de Saúde (OSS) na administração de seis Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) do Governo do Estado de São Paulo, localizados em Franca, Casa Branca, Campinas, Avaré, São Carlos e Ribeirão Preto.

Com investimentos contínuos em tecnologia, qualificação profissional e humanização do atendimento, o Hospital do Câncer de Franca reafirma seu papel como sinônimo de confiança, excelência e compromisso com a vida, oferecendo à população um serviço oncológico completo, resolutivo e alinhado às melhores práticas da saúde moderna.