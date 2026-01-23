A Sempre Franca, empresa responsável pela coleta do lixo em Franca, manifesta seu mais profundo pesar e consternação pelo trágico acidente ocorrido nesta quinta-feira, 22, que resultou no falecimento da senhora Maria do Carmo Santos Soares de 70 anos.



Neste momento de dor, a companhia se solidariza de forma irrestrita com os familiares e amigos da vítima, expressando seu mais profundo respeito, empatia e solidariedade diante de uma perda irreparável resultante deste acidente.



Em sinal de luto e respeito, diretores, gestores e colaboradores da Sempre Franca estão orientados a atuar em clima de recolhimento e pesar pelos próximos sete dias.



Desde os primeiros instantes após o ocorrido, a empresa adotou todas as providências cabíveis. As medidas administrativas e legais pertinentes com relação ao colaborador envolvido no acidente foram imediatamente iniciadas, com total respaldo às autoridades competentes para o completo esclarecimento dos fatos.



De forma igualmente imediata, a empresa colocou-se à disposição da família da senhora Maria do Carmo Santos Soares, oferecendo apoio integral nas providências relacionadas ao velório e sepultamento, bem como mantendo-se disponível para prestar todo o amparo necessário aos familiares neste momento extremamente delicado.



A Sempre Franca reforça que todos os seus colaboradores passam por treinamentos rigorosos, contínuos e periódicos, incluindo capacitação técnica, reciclagens operacionais e orientações permanentes sobre segurança.



O episódio, profundamente lamentável, é um triste fato isolado, que não reflete os valores, os princípios, nem o histórico de atuação responsável da empresa.



Por fim, reafirmamos nosso compromisso com a segurança, com a ética, com o respeito à vida e com a transparência, permanecendo à disposição das autoridades e da comunidade para todos os esclarecimentos necessários.



SEMPRE FRANCA