O eletricista José Filho Alves de Oliveira, de 51 anos, morreu após se afogar no Rio Grande, em um rancho localizado em Rifaina, na região de Franca. O caso foi registrado na noite desta quarta-feira, 21, mas o corpo só foi encontrado na manhã desta quinta-feira, 22, e o caso é investigado pela Polícia Civil.
Segundo o boletim de ocorrência, José Filho Alves de Oliveira, morador de Ribeirão Preto, estava no rancho com amigos quando disse que iria fumar no píer do local. Minutos depois, um dos amigos foi até o píer para procurá-lo, mas não o encontrou.
Na manhã desta quinta-feira, o corpo do eletricista foi localizado boiando ao lado do píer. De acordo com a Polícia Civil, a área onde a vítima foi encontrada tinha aproximadamente 1,5 metro de profundidade.
O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Franca, onde passou por exame necroscópico.
Um boletim de ocorrência foi registrado, e as circunstâncias do afogamento serão apuradas.
