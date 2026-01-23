Com nomes consagrados da música sertaneja, a Barbecue Franca divulgou na quarta-feira, 21, as atrações da edição 2026, que acontece no dia 30 de maio e promete mais uma vez unir grandes shows e experiência gastronômica.
No palco, o público poderá conferir Chitãozinho & Xororó, referência absoluta da música sertaneja e donos de um repertório que atravessa gerações, com sucessos que marcaram a história da música brasileira. A dupla é sinônimo de pioneirismo, longevidade e hits consagrados.
Outro destaque é a dupla Zezé Di Camargo & Luciano, um dos nomes mais populares do sertanejo romântico, responsáveis por canções que se tornaram trilha sonora de milhões de fãs em todo o país. A dupla se apresenta no evento pelo segundo ano consecutivo.
Completando a programação, Rionegro & Solimões, dupla de Franca que levará ao evento o sertanejo animado e irreverente, repleto de músicas de sucesso que marcaram época e continuam presentes nos shows e playlists dos fãs de música.
As vendas de ingressos terão início no dia 7 de fevereiro. O local do evento ainda não foi divulgado pela organização.
Além da música, a Barbecue se consolidou como referência em experiência gastronômica, reunindo mais de 100 estações de carne, com diferentes cortes e preparos, além de uma megaestrutura, conforto ao público e atrações de alto nível, fazendo do evento um dos mais aguardados do calendário de eventos de Franca.
