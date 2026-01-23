Com nomes consagrados da música sertaneja, a Barbecue Franca divulgou na quarta-feira, 21, as atrações da edição 2026, que acontece no dia 30 de maio e promete mais uma vez unir grandes shows e experiência gastronômica.

No palco, o público poderá conferir Chitãozinho & Xororó, referência absoluta da música sertaneja e donos de um repertório que atravessa gerações, com sucessos que marcaram a história da música brasileira. A dupla é sinônimo de pioneirismo, longevidade e hits consagrados.

Outro destaque é a dupla Zezé Di Camargo & Luciano, um dos nomes mais populares do sertanejo romântico, responsáveis por canções que se tornaram trilha sonora de milhões de fãs em todo o país. A dupla se apresenta no evento pelo segundo ano consecutivo.