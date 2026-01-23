Um motociclista de 43 anos ficou ferido em um acidente de trânsito ocorrido há pouco na avenida Major Elias Mota, no Jardim São Luiz, na zona leste de Franca. A colisão envolveu uma motocicleta e um carro. O motociclista ficou preso embaixo do carro.

Após o impacto, o motociclista caiu na via e acabou ficando preso com o corpo embaixo do veículo. Ele permaneceu nessa posição até a chegada do Corpo de Bombeiros, que realizou o resgate da vítima.

Populares que presenciaram o acidente tentaram levantar o carro para ajudar o motociclista, mas não conseguiram devido ao peso do veículo. Somente com a chegada dos bombeiros, foi possível retirar a vítima com segurança.