Um motociclista de 43 anos ficou ferido em um acidente de trânsito ocorrido há pouco na avenida Major Elias Mota, no Jardim São Luiz, na zona leste de Franca. A colisão envolveu uma motocicleta e um carro. O motociclista ficou preso embaixo do carro.
Após o impacto, o motociclista caiu na via e acabou ficando preso com o corpo embaixo do veículo. Ele permaneceu nessa posição até a chegada do Corpo de Bombeiros, que realizou o resgate da vítima.
Populares que presenciaram o acidente tentaram levantar o carro para ajudar o motociclista, mas não conseguiram devido ao peso do veículo. Somente com a chegada dos bombeiros, foi possível retirar a vítima com segurança.
Apesar da gravidade da situação, o motociclista estava consciente desde o momento do impacto até o atendimento da equipe de resgate. Ele recebeu os primeiros socorros ainda no local e, em seguida, foi encaminhado para uma unidade de saúde para avaliação médica. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima nem sobre as causas do acidente.
A motocicleta envolvida, uma Honda Titan azul, ficou bastante danificada, com o guidão, o garfo e toda a parte frontal comprometidos. O carro, um Chevrolet Onix, também sofreu danos. A motorista do automóvel não se feriu, apesar do susto.
Durante o atendimento da ocorrência e o trabalho das equipes de resgate, o trânsito na avenida Major Elias Mota ficou parcialmente interditado.
