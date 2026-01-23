23 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
IMPRESSIONANTE

Motociclista fica preso embaixo de carro em avenida de Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Um acidente entre carro e moto deixou motociclista preso embaixo do carro
Um acidente entre carro e moto deixou motociclista preso embaixo do carro

Um motociclista de 43 anos ficou ferido em um acidente de trânsito ocorrido há pouco na avenida Major Elias Mota, no Jardim São Luiz, na zona leste de Franca. A colisão envolveu uma motocicleta e um carro. O motociclista ficou preso embaixo do carro.

Após o impacto, o motociclista caiu na via e acabou ficando preso com o corpo embaixo do veículo. Ele permaneceu nessa posição até a chegada do Corpo de Bombeiros, que realizou o resgate da vítima.

Populares que presenciaram o acidente tentaram levantar o carro para ajudar o motociclista, mas não conseguiram devido ao peso do veículo. Somente com a chegada dos bombeiros, foi possível retirar a vítima com segurança.

Apesar da gravidade da situação, o motociclista estava consciente desde o momento do impacto até o atendimento da equipe de resgate. Ele recebeu os primeiros socorros ainda no local e, em seguida, foi encaminhado para uma unidade de saúde para avaliação médica. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima nem sobre as causas do acidente.

A motocicleta envolvida, uma Honda Titan azul, ficou bastante danificada, com o guidão, o garfo e toda a parte frontal comprometidos. O carro, um Chevrolet Onix, também sofreu danos. A motorista do automóvel não se feriu, apesar do susto.

Durante o atendimento da ocorrência e o trabalho das equipes de resgate, o trânsito na avenida Major Elias Mota ficou parcialmente interditado.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários