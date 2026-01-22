O motorista de um caminhão de coleta de recicláveis, Donizete Tadeu de Souza, de 66 anos, foi preso em flagrante após dirigir na contramão e atropelar a idosa Maria do Carmo Santos Soares, de 70 anos, que morreu no local, nesta quinta-feira, 22. O caso aconteceu no Jardim Maria Gabriela, na avenida Geraldo Teodoro Martins, nas proximidades do NGA (Núcleo de Gestão Assistencial).
Segundo as informações apuradas no local, o caminhão da coleta seletiva acessou a avenida pela contramão de direção, em um trecho de grande movimento de pedestres, principalmente pacientes que buscam atendimento médico no NGA. A manobra irregular surpreendeu a vítima, que não teve qualquer chance de reação.
Maria do Carmo havia acabado de sair de uma consulta com cardiologista no NGA, quando foi atingida pelo veículo pesado. Com o impacto, ela sofreu ferimentos gravíssimos. Equipes de resgate foram acionadas, mas a idosa não resistiu e teve o óbito constatado ainda no local.
Moradores e comerciantes da região relataram à polícia que não foi a primeira vez que o caminhão de reciclagem trafegou pela contramão naquele trecho, levantando preocupação sobre a rotina de circulação do veículo.
O motorista Donizete Tadeu de Souza foi preso em flagrante e levado à delegacia. O delegado responsável pelo caso, Dr. Alan Bazalha Lopes, afirmou que não entendeu o ocorrido como crime culposo, mas sim como homicídio doloso, na modalidade de dolo eventual.
“Ele foi preso por homicídio, dolo eventual, sem direito a fiança. Passará por audiência de custódia nesta sexta-feira, 23. Não entendi que se trata de crime culposo devido às circunstâncias do ocorrido”, afirmou o delegado.
Com esse enquadramento, o motorista permanece preso, aguardando as decisões da Justiça.
A área do acidente foi isolada para o trabalho da Polícia Científica, que realizou a perícia técnica no local para apurar todos os detalhes do atropelamento e a responsabilidade do condutor.
O corpo de Maria do Carmo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para os procedimentos legais.
Nota da empresa Sempre Franca
A empresa Sempre Franca, responsável pela frota do caminhão de coleta, divulgou uma nota lamentando o ocorrido. “A empresa está consternada com o fato, lamentando profundamente o ocorrido.”
Na nota, a empresa afirmou ainda que “o motorista do veículo entrou na contramão inadvertidamente, provocando o acidente. A empresa nunca orientou acessos indevidos em seus trajetos. Emissários da empresa estão no local procurando prestar todos os auxílios materiais e emocionais à família da vítima. Procedimentos internos para mais apurações foram abertos”.
Prefeitura irá notificar a empresa
Também por meio de nota, a Prefeitura de Franca lamentou “profundamente” a morte da idosa e se solidarizou com os familiares. O município informou que o caso será apurado. “A ocorrência será devidamente apurada, e a empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo no município será notificada para prestar os esclarecimentos necessários.”
O caso segue sob investigação da Polícia Civil.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.