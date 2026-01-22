O motorista de um caminhão de coleta de recicláveis, Donizete Tadeu de Souza, de 66 anos, foi preso em flagrante após dirigir na contramão e atropelar a idosa Maria do Carmo Santos Soares, de 70 anos, que morreu no local, nesta quinta-feira, 22. O caso aconteceu no Jardim Maria Gabriela, na avenida Geraldo Teodoro Martins, nas proximidades do NGA (Núcleo de Gestão Assistencial).

Segundo as informações apuradas no local, o caminhão da coleta seletiva acessou a avenida pela contramão de direção, em um trecho de grande movimento de pedestres, principalmente pacientes que buscam atendimento médico no NGA. A manobra irregular surpreendeu a vítima, que não teve qualquer chance de reação.

Maria do Carmo havia acabado de sair de uma consulta com cardiologista no NGA, quando foi atingida pelo veículo pesado. Com o impacto, ela sofreu ferimentos gravíssimos. Equipes de resgate foram acionadas, mas a idosa não resistiu e teve o óbito constatado ainda no local.