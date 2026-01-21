Foi identificado como Denis Antônio Braulino, de 39 anos, o pedreiro que morreu na tarde desta quarta-feira, 21, após sofrer uma parada cardiorrespiratória enquanto trabalhava sobre a laje de uma residência, no Parque dos Coqueiros, na região Leste de Franca.
De acordo com colegas de trabalho, Denis ajudava a encher a laje do imóvel, localizado na rua José Pinto, quando passou mal e caiu. Um enfermeiro e uma moradora que estavam próximos ao local prestaram os primeiros atendimentos e iniciaram manobras de reanimação até a chegada do socorro.
O Corpo de Bombeiros e uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados e continuaram as tentativas de reanimação, inclusive com o uso de um desfibrilador, mas o pedreiro não resistiu.
Segundo um amigo, Denis tinha problemas de saúde e enfrentava complicações nos pulmões e no coração.
O local foi isolado para o trabalho da perícia, e a Polícia Civil registrou a ocorrência. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) e deverá ser liberado nas próximas horas para velório e sepultamento. O caso será investigado para apurar as circunstâncias da morte.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.