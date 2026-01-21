Foi identificado como Denis Antônio Braulino, de 39 anos, o pedreiro que morreu na tarde desta quarta-feira, 21, após sofrer uma parada cardiorrespiratória enquanto trabalhava sobre a laje de uma residência, no Parque dos Coqueiros, na região Leste de Franca.

De acordo com colegas de trabalho, Denis ajudava a encher a laje do imóvel, localizado na rua José Pinto, quando passou mal e caiu. Um enfermeiro e uma moradora que estavam próximos ao local prestaram os primeiros atendimentos e iniciaram manobras de reanimação até a chegada do socorro.

O Corpo de Bombeiros e uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados e continuaram as tentativas de reanimação, inclusive com o uso de um desfibrilador, mas o pedreiro não resistiu.