21 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ASSISTA

Idosa é atropelada na faixa de pedestres na avenida Brasil

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Câmeras de Segurança
Idosa foi atropelada na faixa de pedestres na avenida Brasil
Idosa foi atropelada na faixa de pedestres na avenida Brasil

Uma idosa de 79 anos foi atropelada enquanto atravessava pela faixa de pedestres na avenida Brasil, no Jardim Brasilândia, zona leste de Franca, na manhã desta quarta-feira, 21. Ela sofreu ferimentos e precisou ser encaminhada para a Santa Casa.

Câmeras de segurança registraram o momento exato do acidente. Pelas imagens, é possível ver que a idosa estava na calçada, em frente à faixa, aguardando o fluxo de veículos parar para realizar a travessia com segurança. Assim que o semáforo fechou para os veículos da avenida, ela desceu da calçada e iniciou a travessia corretamente pela faixa de pedestres.

No entanto, um carro sedan preto, que aguardava no cruzamento para acessar a avenida Brasil, avançou no momento da conversão e não percebeu a presença da idosa no meio da faixa. O veículo acabou atingindo a senhora, que caiu sobre o capô e, em seguida, foi arremessada ao chão.

Após o atropelamento, a idosa permaneceu caída na via, reclamando de fortes dores no quadril e nas pernas. A motorista do carro parou imediatamente. Pelas imagens, é possível perceber o desespero e a apreensão da condutora logo após o ocorrido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros atendimentos no local. Diante das dores e da idade da vítima, ela foi encaminhada à Santa Casa de Franca para avaliação médica.

A Polícia Militar também esteve no local, organizou o trânsito e registrou o boletim de ocorrência. As circunstâncias do atropelamento serão apuradas.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários