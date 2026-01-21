Uma idosa de 79 anos foi atropelada enquanto atravessava pela faixa de pedestres na avenida Brasil, no Jardim Brasilândia, zona leste de Franca, na manhã desta quarta-feira, 21. Ela sofreu ferimentos e precisou ser encaminhada para a Santa Casa.

Câmeras de segurança registraram o momento exato do acidente. Pelas imagens, é possível ver que a idosa estava na calçada, em frente à faixa, aguardando o fluxo de veículos parar para realizar a travessia com segurança. Assim que o semáforo fechou para os veículos da avenida, ela desceu da calçada e iniciou a travessia corretamente pela faixa de pedestres.

No entanto, um carro sedan preto, que aguardava no cruzamento para acessar a avenida Brasil, avançou no momento da conversão e não percebeu a presença da idosa no meio da faixa. O veículo acabou atingindo a senhora, que caiu sobre o capô e, em seguida, foi arremessada ao chão.