GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
FATALIDADE

Pedreiro morre após parada cardíaca em laje em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
WhatsApp/GCN
Socorristas em local onde pedreiro sofreu parada cardíaca e morreu no Parque dos Coqueiros, em Franca
Socorristas em local onde pedreiro sofreu parada cardíaca e morreu no Parque dos Coqueiros, em Franca

Um pedreiro morreu na tarde desta quarta-feira, 21, após sofrer uma parada cardiorrespiratória enquanto trabalhava sobre a laje de uma residência, no Parque dos Coqueiros, na região Leste de Franca.

De acordo com colegas de serviço, ele ajudava a encher a laje do imóvel, na rua José Pinto, quando passou mal e caiu. Um enfermeiro e uma moradora que estavam próximos ao local iniciaram os primeiros socorros e realizaram manobras de reanimação.

O Corpo de Bombeiros e uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados e também tentaram reanimar a vítima, inclusive com o uso de um desfibrilador, mas o homem não resistiu.

Segundo um amigo, o pedreiro tinha problemas de saúde, incluindo complicações no pulmão e no coração.

O local foi isolado para o trabalho da perícia, e a Polícia Civil foi acionada para registrar a ocorrência.

