Um pedreiro morreu na tarde desta quarta-feira, 21, após sofrer uma parada cardiorrespiratória enquanto trabalhava sobre a laje de uma residência, no Parque dos Coqueiros, na região Leste de Franca.

De acordo com colegas de serviço, ele ajudava a encher a laje do imóvel, na rua José Pinto, quando passou mal e caiu. Um enfermeiro e uma moradora que estavam próximos ao local iniciaram os primeiros socorros e realizaram manobras de reanimação.

O Corpo de Bombeiros e uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados e também tentaram reanimar a vítima, inclusive com o uso de um desfibrilador, mas o homem não resistiu.