21 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ESCOLA INFANTIL

Diretora é afastada após denúncias de omissão em casos de estupro

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Google Maps
Prefeitura de Patrocínio paulista afastou diretora de escola, após recomendação do MP
Prefeitura de Patrocínio paulista afastou diretora de escola, após recomendação do MP

Uma diretora de escola infantil de Patrocínio Paulista, a 20 km de Franca, foi afastada de suas atividades após denúncias de ter se omitido sobre casos de estupro de vulnerável que estariam acontecendo dentro da instituição.

O promotor de Justiça Túlio Vinícius Rosa foi o responsável por protocolar a ação e afirma que um aluno de 5 anos teria violado a dignidade sexual de suas colegas de turma, que levaram o ocorrido aos seus responsáveis.

Ainda segundo o Ministério Público, o menino disse reproduzir nas meninas o que via o tio fazer com sua irmã, sugerindo um crime ocorrendo dentro de sua casa, de um adulto contra uma criança. A denúncia sustenta que a direção da escola tomou conhecimento do fato e, mesmo assim, não teria tomado quaisquer medidas.

No desenrolar da ação, é explicado que, mesmo com ciência dos fatos, os episódios continuaram, visto que a escola não tomou nenhuma providência. A inércia da diretora foi crucial para o protocolo da ação.

De acordo com a denúncia, a intervenção só foi tomada quando a mãe de uma das crianças procurou diretamente a Secretaria Municipal de Educação e contou o que vinha acontecendo.

Inicialmente, a petição do promotor Túlio Rosa requereu que a diretora afastada e o Município de Patrocínio Paulista sejam condenados ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, em valor não inferior a R$ 500 mil, e indenização por danos morais individuais em favor das crianças vitimadas, em valor não inferior a R$ 100 mil.

Procurado, o promotor responsável pela ação não quis dar mais detalhes da investigação. Segundo ele, o caso corre em segredo de Justiça em razão da sensibilidade das informações.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários