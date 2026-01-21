Uma diretora de escola infantil de Patrocínio Paulista, a 20 km de Franca, foi afastada de suas atividades após denúncias de ter se omitido sobre casos de estupro de vulnerável que estariam acontecendo dentro da instituição.

O promotor de Justiça Túlio Vinícius Rosa foi o responsável por protocolar a ação e afirma que um aluno de 5 anos teria violado a dignidade sexual de suas colegas de turma, que levaram o ocorrido aos seus responsáveis.

Ainda segundo o Ministério Público, o menino disse reproduzir nas meninas o que via o tio fazer com sua irmã, sugerindo um crime ocorrendo dentro de sua casa, de um adulto contra uma criança. A denúncia sustenta que a direção da escola tomou conhecimento do fato e, mesmo assim, não teria tomado quaisquer medidas.