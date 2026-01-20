O bispo diocesano de Franca, Dom Paulo Roberto Beloto, anunciou nesta terça-feira, 20, os nomes dos sacerdotes que vão assumir os cargos administrativos deixados pelo monsenhor José Geraldo Segantin, no Santuário de Santo Antônio, que renunciou às funções para se dedicar a tratamentos de saúde na semana passada.

A decisão foi divulgada em comunicado oficial da Diocese de Franca, após reunião extraordinária do Conselho Presbiteral.

Segundo o documento, Dom Paulo nomeou o padre Rogério Ruffo como vigário geral e moderador da Cúria Diocesana.