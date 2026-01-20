O bispo diocesano de Franca, Dom Paulo Roberto Beloto, anunciou nesta terça-feira, 20, os nomes dos sacerdotes que vão assumir os cargos administrativos deixados pelo monsenhor José Geraldo Segantin, no Santuário de Santo Antônio, que renunciou às funções para se dedicar a tratamentos de saúde na semana passada.
A decisão foi divulgada em comunicado oficial da Diocese de Franca, após reunião extraordinária do Conselho Presbiteral.
Segundo o documento, Dom Paulo nomeou o padre Rogério Ruffo como vigário geral e moderador da Cúria Diocesana.
Para o Santuário Diocesano de Santo Antônio, em Franca, o novo reitor será o padre Raphael Romão. Já a Paróquia Nossa Senhora Rosa Mística, passa a ter como pároco o padre Adriano da Silva Ramos.
De acordo com a Diocese, as datas de posse e início dos trabalhos dos novos nomeados ainda serão divulgadas.
Motivos
A nomeação ocorre após a Diocese anunciar oficialmente a renúncia de monsenhor José Geraldo Segantin aos cargos de vigário geral, moderador da cúria e reitor do Santuário Diocesano Santo Antônio, em 15 de janeiro. O pedido foi aceito por Dom Paulo Roberto Beloto.
Segundo a Igreja, a decisão foi tomada para que o sacerdote possa se dedicar integralmente aos tratamentos médicos. Em entrevista à reportagem, Segantin explicou que enfrenta um quadro de pancreatite, que comprometeu sua condição física, especialmente diante da intensa agenda administrativa comum no início do ano.
