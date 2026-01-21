O Sesi Franca enfrenta o Caxias, na noite desta quarta-feira, 21, às 19h05, no ginásio do Sesi, em Caxias do Sul, pelo returno da fase regular do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/26.
A equipe francana não vai poder contar com dois de seus principais jogadores, o ala/pivô Lucas Dias e o pivô Cristiano Felício. De acordo com o clube, Dias está com um trauma no joelho direito e aguarda o resultado dos exames para determinar o prazo de recuperação.
Felício apresenta torção no tornozelo esquerdo e dores no joelho esquerdo. Ele também realiza tratamento e aguarda resultados dos exames para verificar a gravidade das lesões.
O time de Franca, comandado por Helinho Garcia, entra em quadra em busca da reabilitação, uma vez que perdeu de forma surpreendente para o Corinthians-RS, na última rodada, fora de casa. Com isso, o time francano passou a dividir a segunda colocação na classificação do NBB com Pinheiros e Minas - todos com quatro derrotas. O Flamengo segue líder, com três derrotas.
O Caxias ocupa a 13ª colocação com 10 vitórias e 12 derrotas. A equipe sulina vem de uma derrota por apenas um ponto para o Bauru (74 a 73), em casa.
