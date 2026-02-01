Franca vive um momento especial na exportação de talentos acadêmicos. Duas trajetórias distintas, mas complementares, ilustram o ciclo do estudante internacional: a euforia da aprovação e a realidade do cotidiano longe de casa. De um lado, Nina de Sousa Martins, da Vila Formosa, celebra sua entrada em uma das melhores universidades do mundo. Do outro, Eduardo Riguetto compartilha as dores e delícias de já estar vivendo esse sonho.

A conquista de Nina

Para Nina, a aprovação na Northwestern University, no estado de Ilinois, nos Estados Unidos, não foi apenas um "sim", foi a realização de um plano traçado com determinação. A instituição, que figura no top 10 das universidades americanas, sempre foi o seu alvo principal. "Meu coração sempre batia mais forte para essa, além de ser uma top 10 e que gosta de interdisciplinaridade".

A estudante francana, ex-aluna do Sesi e moradora da Vila Formosa, embarca para um desafio duplo: ela cursará Ciências de Dados e Ciências Políticas. A escolha não é aleatória. Nina quer unir a precisão dos números à complexidade social. "Com esses dois cursos é possível realizar pesquisas utilizando análise de informações e identificação de padrões com o propósito de formular políticas públicas que são realmente eficazes".