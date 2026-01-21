Uma mulher de 35 anos foi vítima de uma agressão extremamente violenta praticada pelo próprio companheiro, de 49 anos, na madrugada desta quarta-feira, 21, em Jeriquara. A vítima sofreu cortes profundos no rosto, perdeu três dentes e precisou de atendimento médico. O agressor tentou fugir, se esconder e ainda entrou em confronto com a Polícia Militar, sendo preso em flagrante.

A ocorrência foi registrada por volta de 1h da madrugada, quando a Polícia Militar foi acionada após denúncia de que uma mulher estaria sendo brutalmente agredida pelo companheiro. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram a vítima com diversas lesões visíveis, bastante machucada e abalada.

A mulher contou aos policiais que o homem passou a agredi-la com o cabo de um facão, atingindo diretamente sua boca. Com a violência dos golpes, ela acabou perdendo três dentes. Ainda segundo o relato, o agressor também utilizou a lâmina da faca, causando vários cortes, principalmente na região do rosto.