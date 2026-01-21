Uma mulher de 35 anos foi vítima de uma agressão extremamente violenta praticada pelo próprio companheiro, de 49 anos, na madrugada desta quarta-feira, 21, em Jeriquara. A vítima sofreu cortes profundos no rosto, perdeu três dentes e precisou de atendimento médico. O agressor tentou fugir, se esconder e ainda entrou em confronto com a Polícia Militar, sendo preso em flagrante.
A ocorrência foi registrada por volta de 1h da madrugada, quando a Polícia Militar foi acionada após denúncia de que uma mulher estaria sendo brutalmente agredida pelo companheiro. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram a vítima com diversas lesões visíveis, bastante machucada e abalada.
A mulher contou aos policiais que o homem passou a agredi-la com o cabo de um facão, atingindo diretamente sua boca. Com a violência dos golpes, ela acabou perdendo três dentes. Ainda segundo o relato, o agressor também utilizou a lâmina da faca, causando vários cortes, principalmente na região do rosto.
Quando os policiais chegaram, o homem já havia fugido do local. A vítima informou que ele saiu a pé, seguindo em direção à pista de skate da cidade.
Uma viatura iniciou as buscas e, durante o patrulhamento, os policiais visualizaram um homem deitado sobre um colchão, totalmente coberto por um cobertor, ao lado de um morador em situação de rua. Ao solicitarem que o indivíduo se descobrisse, os policiais perceberam que ele apresentava as mesmas características físicas informadas pela vítima, confirmando se tratar do agressor.
Durante a abordagem, os policiais ordenaram que o homem se levantasse e colocasse as mãos na cabeça, mas ele se recusou a obedecer, passando a agir de forma agressiva. Em seguida, o suspeito partiu para cima dos policiais, dando início a uma luta corporal. Durante a resistência, ele passou a xingá-los, usando palavras como “desgraçados” e “filhos da p***”.
Diante da resistência e do risco à equipe, os policiais precisaram utilizar uma arma de choque (taser) para conter o agressor e conseguir algemá-lo, colocando-o na viatura.
Tanto o homem quanto a vítima precisaram ser levados para atendimento médico, sendo encaminhados inicialmente para a cidade de Pedregulho. Após o atendimento, ambos foram conduzidos até a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca.
Durante todo o trajeto, mesmo dentro da viatura, o agressor continuou xingando os policiais e fazendo ameaças graves, afirmando que, quando fosse solto, iria se vingar de cada um dos agentes e que iria “acabar o que começou” com a companheira, ameaçando matá-la.
Diante da gravidade dos fatos, o homem foi preso em flagrante pelos crimes de violência doméstica, lesão corporal, resistência e ameaça, permanecendo à disposição da Justiça. O caso será investigado pela Polícia Civil.
