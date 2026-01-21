A influenciadora digital Duda Moraes usou as redes sociais para contar uma experiência frustrante vivida ao lado do marido Gabriel Enzo Fayao: a tentativa de obter o visto de turista para os Estados Unidos, que acabou sendo negado. A publicação foi feita no dia 6 de janeiro e segue repercurtindo.

O casal saiu de Ribeirão Preto com destino a São Paulo, onde realizou todo o processo com o apoio de uma agência especializada. Segundo Duda, a decisão de contratar o serviço foi tomada por falta de familiaridade com os trâmites. “A gente não sabia nada, então fizemos tudo com agência”, relatou, nas redes sociais.

No primeiro dia, eles reuniram a documentação exigida e fizeram a foto oficial. A entrevista ficou marcada para o dia seguinte, momento que, segundo a influenciadora, trouxe ainda mais tensão. “Você não pode mexer no celular, não pode entrar com nada. O nervosismo já começa ali”, contou. Em tom descontraído, Duda ainda brincou com a reação do noivo: “O Gabriel já queria desmaiar antes da hora”.