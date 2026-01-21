Um empresário de 50 anos, morador da Vila Tótoli, em Franca, perdeu R$ 16.850 após cair em um golpe aplicado por um criminoso que se passou por um amigo próximo.
Segundo o boletim de ocorrência, o golpista entrou em contato com a vítima por WhatsApp, usando a foto do amigo e informações pessoais que deram credibilidade à conversa. Sabendo que o empresário trabalha com equipamentos industriais, o criminoso enviou a foto de um compressor e perguntou se ele teria interesse em comprar a máquina.
Acreditando que conversava com o amigo, o empresário demonstrou interesse e realizou um primeiro PIX de R$ 1.500. Em seguida, o golpista passou a pedir novos valores, alegando diferentes motivos e solicitando dinheiro emprestado.
Confiando na história, a vítima realizou outras transferências, que somaram R$ 16.850, enviadas para a conta de um terceiro. Somente depois das transações, o empresário desconfiou e entrou em contato com o amigo verdadeiro, que confirmou não ter recebido nenhum valor.
O caso foi registrado na delegacia como estelionato. A Polícia Civil recolheu os comprovantes das transferências e investiga o caso para tentar identificar e localizar o autor do golpe.
