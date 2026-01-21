Um vendedor de 31 anos teve sua moto furtada na noite desta terça-feira, 20, em frente à própria residência, no Residencial Palermo, na região Oeste de Franca. Dois criminosos, que estavam em outra motocicleta, cometeram o crime.

Câmeras de segurança registraram toda a ação. As imagens mostram a dupla passando pela rua Edson Palamoni em uma moto e parando a poucos metros do local. Em seguida, usando capacetes, os suspeitos caminham diretamente até a motocicleta do vendedor, que estava estacionada.

Mesmo com o guidão travado, os criminosos conseguiram destravar e ligar a moto, possivelmente com o uso de uma chave de fenda. Logo depois, um deles foge pilotando o veículo, enquanto o comparsa dá apoio na outra motocicleta.