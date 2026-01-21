A MoV Franca, nova concessionária responsável pelo transporte urbano no município, anunciou novidades para facilitar a vida do passageiro. A principal delas é a digitalização do atendimento. Agora, os usuários podem solicitar a recarga do cartão de transporte diretamente pelo WhatsApp e efetuar o pagamento via PIX.

O processo foi desenhado para ser rápido. O cliente deve enviar uma mensagem para o número (16) 99784-5781, solicitar a quantidade de créditos desejada e realizar a transferência via PIX. Segundo a empresa, os créditos ficam disponíveis para validação dentro dos ônibus poucos minutos após a confirmação do pagamento.

Além da tecnologia, a MoV investiu em uma van itinerante. Atualmente, o veículo está posicionado no Terminal Central "Ayrton Senna" para dar suporte aos passageiros, mas, nos próximos 15 dias, passará a percorrer os bairros de Franca realizando atendimento presencial.