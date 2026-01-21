A MoV Franca, nova concessionária responsável pelo transporte urbano no município, anunciou novidades para facilitar a vida do passageiro. A principal delas é a digitalização do atendimento. Agora, os usuários podem solicitar a recarga do cartão de transporte diretamente pelo WhatsApp e efetuar o pagamento via PIX.
O processo foi desenhado para ser rápido. O cliente deve enviar uma mensagem para o número (16) 99784-5781, solicitar a quantidade de créditos desejada e realizar a transferência via PIX. Segundo a empresa, os créditos ficam disponíveis para validação dentro dos ônibus poucos minutos após a confirmação do pagamento.
Além da tecnologia, a MoV investiu em uma van itinerante. Atualmente, o veículo está posicionado no Terminal Central "Ayrton Senna" para dar suporte aos passageiros, mas, nos próximos 15 dias, passará a percorrer os bairros de Franca realizando atendimento presencial.
Para quem prefere pontos fixos, a empresa disponibilizou uma Rede Credenciada com 53 estabelecimentos comerciais espalhados pela cidade. A lista completa dos locais pode ser consultada no site
Locais de atendimento
O cadastro para novos cartões e a compra de créditos também podem ser feitos nos postos oficiais:
-
Terminal Central (rua General Telles, 1.260):
- segunda a sexta: 6h45 às 17h30;
- sábados: 7h às 15h.
-
Garagem da MoV (av. Willian Azzuz, 480 - Recreio Campo Belo):
- segunda a sexta: 8h às 12h e das 13h às 17h30.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.