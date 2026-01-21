Um jovem de 22 anos teve R$ 30 mil furtados de dentro de sua residência no bairro Estação, em Franca, enquanto estava viajando.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima saiu de casa no dia 16 de dezembro e, ao retornar para o imóvel localizado na rua Carlos de Vilhena, percebeu que o dinheiro não estava mais no local onde havia sido guardado. O valor ficava escondido dentro de uma lata, no guarda-roupas.
Ainda de acordo com o registro policial, a lata onde o dinheiro estava foi encontrada jogada sobre a cama, e duas cédulas rasgadas também foram localizadas no quarto.
O jovem informou à polícia que a janela do quarto não possui tranca e que não havia sinais de arrombamento na casa, o que levanta a suspeita de que o autor do furto tenha entrado pelo local.
A vítima compareceu à delegacia para registrar a ocorrência. Até o momento, ninguém foi identificado. O caso será investigado pela Polícia Civil, que tenta esclarecer as circunstâncias do furto e localizar os responsáveis.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.