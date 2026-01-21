Foi publicado o edital do 97º concurso público do MPSP (Ministério Público do Estado de São Paulo). O certame busca o provimento de 55 vagas para o cargo de Promotor de Justiça Substituto. Há reserva de vagas para pessoas com deficiência, candidatos negros e indígenas.

O grande atrativo do concurso é a remuneração: o salário inicial para a posição é de R$ 34.083,14.

Para concorrer, o candidato precisa atender a critérios rigorosos, sendo os principais:

ter concluído o curso de bacharelado em Direito;

comprovar, no mínimo, três anos de atividade jurídica;

ter boa conduta social e não registrar antecedentes criminais incompatíveis com a função.

Inscrições