Foi publicado o edital do 97º concurso público do MPSP (Ministério Público do Estado de São Paulo). O certame busca o provimento de 55 vagas para o cargo de Promotor de Justiça Substituto. Há reserva de vagas para pessoas com deficiência, candidatos negros e indígenas.
O grande atrativo do concurso é a remuneração: o salário inicial para a posição é de R$ 34.083,14.
Para concorrer, o candidato precisa atender a critérios rigorosos, sendo os principais:
- ter concluído o curso de bacharelado em Direito;
- comprovar, no mínimo, três anos de atividade jurídica;
- ter boa conduta social e não registrar antecedentes criminais incompatíveis com a função.
Inscrições
O processo seletivo será executado pela Fundação Vunesp. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site do Ministério Público de São Paulo.
O prazo abre às 9h do dia 22 de janeiro e segue até as 19h de 20 de fevereiro .
Para confirmar a participação, é necessário preencher o formulário e pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 340,83.
A seleção dos futuros promotores será longa e detalhada, composta pelas seguintes fases (datas a definir):
- Prova Preambular: 100 questões objetivas (Direito Penal, Civil, Constitucional, entre outros).
- Prova Escrita: Dissertação, peça prática e questões discursivas.
- Investigação Social e Exames: Sindicância de vida pregressa e exame psicotécnico.
- Prova Oral: Arguição pública gravada em áudio.
- Prova de Títulos: Classificatória.
O edital completo está disponível no Diário Oficial do Estado (edição de 21/01/2026) e também estarão nos sites do MPSP e da Vunesp.
