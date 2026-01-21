21 de janeiro de 2026
CONCURSO PÚBLICO

Salário de R$ 34 mil: MPSP lança edital para Promotor de Justiça

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/MP-SP
MP de São Paulo abre novo concurso para promotor de Justiça
MP de São Paulo abre novo concurso para promotor de Justiça

Foi publicado o edital do 97º concurso público do MPSP (Ministério Público do Estado de São Paulo). O certame busca o provimento de 55 vagas para o cargo de Promotor de Justiça Substituto. Há reserva de vagas para pessoas com deficiência, candidatos negros e indígenas.

O grande atrativo do concurso é a remuneração: o salário inicial para a posição é de R$ 34.083,14.

Para concorrer, o candidato precisa atender a critérios rigorosos, sendo os principais:

  • ter concluído o curso de bacharelado em Direito;
  • comprovar, no mínimo, três anos de atividade jurídica;
  • ter boa conduta social e não registrar antecedentes criminais incompatíveis com a função.

Inscrições

O processo seletivo será executado pela Fundação Vunesp. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site do Ministério Público de São Paulo.

O prazo abre às 9h do dia 22 de janeiro e segue até as 19h de 20 de fevereiro .

Para confirmar a participação, é necessário preencher o formulário e pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 340,83.

A seleção dos futuros promotores será longa e detalhada, composta pelas seguintes fases (datas a definir):

  1. Prova Preambular: 100 questões objetivas (Direito Penal, Civil, Constitucional, entre outros).
  2. Prova Escrita: Dissertação, peça prática e questões discursivas.
  3. Investigação Social e Exames: Sindicância de vida pregressa e exame psicotécnico.
  4. Prova Oral: Arguição pública gravada em áudio.
  5. Prova de Títulos: Classificatória.

O edital completo está disponível no Diário Oficial do Estado (edição de 21/01/2026) e também estarão nos sites do MPSP e da Vunesp.

