José Ednaldo Silva Souza, de 54 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira, 21, na Santa Casa de Franca, após sofrer uma lesão grave na cabeça no último sábado, 17, em Igarapava. O caso foi registrado inicialmente como lesão corporal, mas terminou em morte.

Segundo o boletim de ocorrência, o filho da vítima, de 25 anos, que mora em Buritizal, recebeu uma ligação informando que o pai havia se ferido em um bar na cidade de Igarapava. A informação repassada foi de que José teria caído e batido a cabeça.

Ao chegar ao local, o filho conversou com o dono do bar, que afirmou que José havia sofrido uma queda, foi socorrido por ele mesmo e levado ao hospital de Igarapava. Devido à gravidade do ferimento, a vítima precisou ser transferida para a Santa Casa de Franca.