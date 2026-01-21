José Ednaldo Silva Souza, de 54 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira, 21, na Santa Casa de Franca, após sofrer uma lesão grave na cabeça no último sábado, 17, em Igarapava. O caso foi registrado inicialmente como lesão corporal, mas terminou em morte.
Segundo o boletim de ocorrência, o filho da vítima, de 25 anos, que mora em Buritizal, recebeu uma ligação informando que o pai havia se ferido em um bar na cidade de Igarapava. A informação repassada foi de que José teria caído e batido a cabeça.
Ao chegar ao local, o filho conversou com o dono do bar, que afirmou que José havia sofrido uma queda, foi socorrido por ele mesmo e levado ao hospital de Igarapava. Devido à gravidade do ferimento, a vítima precisou ser transferida para a Santa Casa de Franca.
José chegou ao hospital em estado grave, ficou entubado e inconsciente durante todo o período de internação, sem condições de relatar o que teria ocorrido. Na madrugada desta quarta-feira, ele não resistiu aos ferimentos e morreu em consequência do trauma na cabeça.
O filho informou à polícia que não acredita na versão de queda, levantando a suspeita de que o pai possa ter sido agredido dentro do bar.
A ocorrência foi registrada e a Polícia Civil dará sequência às investigações para esclarecer as circunstâncias do caso.
