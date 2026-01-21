Franca já definiu a data para o primeiro grande evento de emprego do ano. O Dia de Oportunidade será realizado no dia 10 de fevereiro (terça-feira), às 9 horas, nas dependências do Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca).

A iniciativa busca aproximar trabalhadores e empregadores, promovendo entrevistas presenciais e encaminhamentos diretos. Nesta edição, oito empresas estarão presentes ofertando vagas e realizando processos seletivos no local.

Como participar

Trabalhadores: devem comparecer ao Uni-Facef (avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2.500) no dia e horário marcados. É indispensável levar currículo impresso e documentos pessoais.

Empresas: organizações que desejam participar das próximas edições devem entrar em contato com o Programa Emprega Franca, pelo WhatsApp (16) 99601-0848. Ao firmar o termo de parceria, a empresa garante vaga em três edições do evento.

Em 2025, foram realizadas seis edições do Dia de Oportunidade, ofertando 1.372 vagas e resultando na contratação direta de 74 trabalhadores.

Emprega Franca e inclusão