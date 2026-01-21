Franca já definiu a data para o primeiro grande evento de emprego do ano. O Dia de Oportunidade será realizado no dia 10 de fevereiro (terça-feira), às 9 horas, nas dependências do Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca).
A iniciativa busca aproximar trabalhadores e empregadores, promovendo entrevistas presenciais e encaminhamentos diretos. Nesta edição, oito empresas estarão presentes ofertando vagas e realizando processos seletivos no local.
Como participar
- Trabalhadores: devem comparecer ao Uni-Facef (avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2.500) no dia e horário marcados. É indispensável levar currículo impresso e documentos pessoais.
- Empresas: organizações que desejam participar das próximas edições devem entrar em contato com o Programa Emprega Franca, pelo WhatsApp (16) 99601-0848. Ao firmar o termo de parceria, a empresa garante vaga em três edições do evento.
Em 2025, foram realizadas seis edições do Dia de Oportunidade, ofertando 1.372 vagas e resultando na contratação direta de 74 trabalhadores.
Emprega Franca e inclusão
A ação faz parte do programa Emprega Franca, que desde 2021 já inseriu 585 pessoas no mercado de trabalho. Somente em 2025, o serviço realizou quase 4 mil atendimentos.
O programa também se destaca pela inclusão, através do PEI (Programa de Empregabilidade Inclusiva), que dá suporte para a contratação de Pessoas com Deficiência (PCDs). Através do PEI, 31 trabalhadores já conquistaram um emprego formal.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.