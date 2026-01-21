Franca abriu, nesta terça-feira, 20, as inscrições para o novo Processo Seletivo destinado à contratação de estagiários. A seleção, organizada em parceria com o Ciee (Centro de Integração Empresa-Escola), busca formar cadastro para estudantes de ensino superior.
As bolsas-auxílio são de: R$ 925,51 para jornada de 4 horas diárias e R$ 1.388,27 para 6 horas diárias. Além do valor mensal, o estagiário terá direito a auxílio-transporte integral (50 passes/mês).
Quem pode participar
As vagas são destinadas a estudantes matriculados em cursos superiores reconhecidos pelo MEC. A lista de áreas contempladas é extensa, incluindo:
Administração, Direito, Engenharias (Produção e Agronômica), Comunicação (Jornalismo, Publicidade, Relações Públicas), Saúde (Biomedicina, Nutrição, Psicologia), além de Pedagogia, Serviço Social, Turismo, Agronomia, Veterinária, entre outros.
Não podem participar estudantes que já tenham estagiado por dois anos na Prefeitura. Para quem está no último ano do curso, é necessário ter um período mínimo de seis meses letivos restantes para a admissão.
Como se inscrever e fazer a prova
Todo o processo é digital e gratuito. As inscrições vão até as 12h do dia 9 de fevereiro pelo site do Ciee, (clicando aqui).
O candidato deve seguir o passo a passo:
- Acessar o link e filtrar por "Status do Processo: Inscrições Abertas";
- Localizar o logo da Prefeitura de Franca e preencher o formulário;
- Após a inscrição, a prova on-line deve ser realizada imediatamente no mesmo portal.
A avaliação conta com 30 questões (20 de Língua Portuguesa e 10 de Conhecimentos Gerais). O sistema concede 2 minutos para responder cada questão; se o tempo esgotar, a resposta é gravada em branco e pula para a próxima. Para ser aprovado, é preciso acertar pelo menos 50% da prova.
O gabarito provisório será divulgado no dia 10 de fevereiro. As convocações começarão após o vencimento do processo seletivo vigente.
