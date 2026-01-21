Franca abriu, nesta terça-feira, 20, as inscrições para o novo Processo Seletivo destinado à contratação de estagiários. A seleção, organizada em parceria com o Ciee (Centro de Integração Empresa-Escola), busca formar cadastro para estudantes de ensino superior.

As bolsas-auxílio são de: R$ 925,51 para jornada de 4 horas diárias e R$ 1.388,27 para 6 horas diárias. Além do valor mensal, o estagiário terá direito a auxílio-transporte integral (50 passes/mês).

Quem pode participar

As vagas são destinadas a estudantes matriculados em cursos superiores reconhecidos pelo MEC. A lista de áreas contempladas é extensa, incluindo: