Um mototaxista de 26 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde de terça-feira, 20, durante uma operação do Canil do 11º Batalhão (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), no Centro de Franca.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento com cães quando flagrou o suspeito entrando em uma casa abandonada na rua Major Claudiano, acompanhado de outro homem.

Ao entrarem no local, os policiais encontraram o suspeito no momento em que ele realizava a venda de drogas.