CENTRO DE FRANCA

Mototáxi é preso por tráfico de drogas em casa abandonada

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação
Drogas apreendidas pela Polícia Militar no Centro de Franca
Um mototaxista de 26 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde de terça-feira, 20, durante uma operação do Canil do 11º Batalhão (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), no Centro de Franca.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento com cães quando flagrou o suspeito entrando em uma casa abandonada na rua Major Claudiano, acompanhado de outro homem.

Ao entrarem no local, os policiais encontraram o suspeito no momento em que ele realizava a venda de drogas.

Durante a abordagem, foram apreendidas porções de crack e maconha, além de dinheiro em espécie.

Com o apoio da cadela de detecção Glock, os policiais fizeram uma varredura no imóvel e localizaram mais entorpecentes escondidos, incluindo pasta base de cocaína, maconha, uma balança de precisão e celulares.

Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 116 gramas de pasta base de cocaína, 50 gramas de maconha, pequenas porções de crack, R$ 171,90 em dinheiro e aparelhos celulares.

O suspeito, identificado conhecido pelo apelido de “Bombom”, foi levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde a ocorrência foi registrada como tráfico de drogas. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

O outro homem abordado afirmou ser usuário e disse não ter conhecimento das drogas encontradas no imóvel. Ele foi ouvido e liberado.

A ocorrência foi registrada pelos boletins da Polícia Militar e da Polícia Civil.

