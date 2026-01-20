20 de janeiro de 2026
Motorista foge após avançar ‘Pare’ e bater em moto em Franca

Sampi/Franca
Samu durante o atendimento à vítima de acidente em Franca
Um motociclista ficou ferido na noite desta terça-feira, 20, após um carro cortar sua frente no cruzamento da rua São Paulo com a avenida Alagoas, na Vila Aparecida, em Franca.

Segundo testemunhas, o motorista do carro descia a avenida quando avançou o sinal de “Pare” e foi atingido pela moto que estava na preferência.

Com o impacto, o motociclista caiu e, em seguida, o motorista do carro fugiu sentido Jardim Piratininga.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e socorreu a vítima até uma unidade de saúde da cidade.

A Polícia Militar foi chamada para o registro da ocorrência.

