Um motociclista ficou ferido na noite desta terça-feira, 20, após um carro cortar sua frente no cruzamento da rua São Paulo com a avenida Alagoas, na Vila Aparecida, em Franca.
Segundo testemunhas, o motorista do carro descia a avenida quando avançou o sinal de “Pare” e foi atingido pela moto que estava na preferência.
Com o impacto, o motociclista caiu e, em seguida, o motorista do carro fugiu sentido Jardim Piratininga.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e socorreu a vítima até uma unidade de saúde da cidade.
A Polícia Militar foi chamada para o registro da ocorrência.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.