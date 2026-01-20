Um motociclista ficou ferido na noite desta terça-feira, 20, após um carro cortar sua frente no cruzamento da rua São Paulo com a avenida Alagoas, na Vila Aparecida, em Franca.

Segundo testemunhas, o motorista do carro descia a avenida quando avançou o sinal de “Pare” e foi atingido pela moto que estava na preferência.

Com o impacto, o motociclista caiu e, em seguida, o motorista do carro fugiu sentido Jardim Piratininga.