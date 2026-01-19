19 de janeiro de 2026
ENCONTRADO

Família encontra homem de Cristais que estava desaparecido

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Douglas ficou alguns dias fora de casa
A família encontrou Douglas Silva de Paula, de 32 anos, morador de Cristais Paulista, que estava desaparecido desde a última sexta-feira, 16. Ele foi visto por uma pessoa conhecida no Jardim Guanabara, em Franca, neste domingo. A família foi acionada e o levou para casa. Ele estava bem.

Douglas deixou a empresa onde trabalha em Franca por volta das 16h15 de sexta-feira, mas não voltou para casa. No mesmo dia, a mulher Gabriela Marçal chegou a conversar com o marido, sugerindo que ambos fossem para Cristais juntos, uma vez que ela viria a Franca para comprar materiais escolares para as filhas. No entanto, Douglas disse que iria de van, como de costume.

Sem informações do marido, a mulher usou as redes sociais para comunicar o desaparecimento, inclusive registrando Boletim de Ocorrência junto à Polícia. Logo após Douglas ser encontrado, Gabriela também divulgou nas redes sociais. “Foi encontrado, graças a Deus”.

Ainda segundo a família, o desaparecimento foi causado por um surto psicológico e ele vai começar o tratamento.

