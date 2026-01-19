Uma mulher de 36 anos foi resgatada na madrugada desta segunda-feira, 19, após cair da ponte localizada na divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, em Rifaina. A ocorrência mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal, além de socorristas e apoio com jet ski.
De acordo com informações da GCM, por volta das 2h10, a corporação foi acionada pelo telefone 153 por um cidadão que relatou a presença de um veículo parado no meio da ponte e uma mulher sentada sobre a proteção lateral da estrutura. Diante da situação, duas equipes foram deslocadas imediatamente ao local, sendo que uma delas seguiu com o jet ski municipal e um guarda-vidas.
No local, os agentes localizaram a mulher, moradora de Franca. Durante a tentativa de diálogo, ela acabou caindo da ponte. A equipe que já estava posicionada na água iniciou o resgate, que exigiu esforço intenso devido às condições adversas, como chuva, baixa visibilidade e a dificuldade apresentada durante o salvamento.
Após o resgate, a mulher foi retirada da água e encaminhada em uma ambulância que aguardava no local até o pronto-socorro de Rifaina. Depois do primeiro atendimento, ela foi transferida para a Santa Casa de Pedregulho, onde permaneceu sob cuidados médicos.
A ação rápida e integrada da Guarda Civil Municipal foi fundamental para preservar a vida da vítima.
Onde buscar ajuda em Franca
Pessoas que enfrentam sofrimento emocional ou dificuldades relacionadas à saúde mental podem buscar apoio gratuito e sigiloso. O CVV – Centro de Valorização da Vida oferece atendimento 24 horas pelo telefone 188, com escuta qualificada e apoio emocional.
Em Franca, o Caps (Centro de Atenção Psicossocial) III Florescer realiza atendimento especializado em saúde mental para adultos, funcionando em regime de porta aberta.
Endereço: Rua da Concórdia, 4881 – Parque dos Pinhais.
A unidade conta com equipe multiprofissional formada por médicos, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, farmacêuticos e voluntários, atendendo casos como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, entre outros.
