Três ladrões que participaram de um roubo em um bar às margens da rodovia Rionegro e Solimões, em Franca, foram presos na noite desta segunda-feira, 19, pela Polícia Militar, na região Sul da cidade.
Segundo a Polícia Militar, os criminosos foram até o bar, anunciaram o assalto e trancaram as vítimas dentro do banheiro do local. Em seguida, eles roubaram as vítimas e fugiram levando o carro delas.
Após o crime, a Polícia Militar se deparou com os suspeitos em alta velocidade na avenida Carlos Roberto Hadade.
Após uma pequena perseguição, os policiais conseguiram parar o carro e abordar os indivíduos.
No interior do veículo, foram encontrados objetos levados no assalto, além de toucas e facões. Em pesquisa, os militares constataram que o carro pertencia ao proprietário do bar.
Os policiais não conseguiram falar com o homem e uma equipe foi até o bar, onde constatou que as vítimas estavam trancadas no banheiro do local.
Os homens foram presos em flagrante pelo roubo e encaminhados para a CPJ (Central de Polícia Judiciária). As vítimas não se feriram.
