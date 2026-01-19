Três ladrões que participaram de um roubo em um bar às margens da rodovia Rionegro e Solimões, em Franca, foram presos na noite desta segunda-feira, 19, pela Polícia Militar, na região Sul da cidade.

Segundo a Polícia Militar, os criminosos foram até o bar, anunciaram o assalto e trancaram as vítimas dentro do banheiro do local. Em seguida, eles roubaram as vítimas e fugiram levando o carro delas.

Após o crime, a Polícia Militar se deparou com os suspeitos em alta velocidade na avenida Carlos Roberto Hadade.