Franca definiu o calendário para o início do ano letivo de 2026. A retomada das atividades será dividida em duas etapas, começando pelas crianças menores.

Nesta quinta-feira, 22 de janeiro, as 84 creches parceiras da Prefeitura abrem as portas para receber 9.257 alunos. A primeira semana será marcada por ações de acolhimento para facilitar a adaptação. O atendimento abrange crianças de 4 meses a 5 anos (divididas entre Berçário, Maternal I e II e Pré-Escola). O primeiro semestre letivo das creches vai até o dia 30 de junho.

Escolas municipais

Para os alunos mais velhos, as férias duram um pouco mais. Nas 49 escolas municipais (que atendem Educação Infantil Fases I e II e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano), as aulas começam no dia 5 de fevereiro.