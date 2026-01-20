Franca definiu o calendário para o início do ano letivo de 2026. A retomada das atividades será dividida em duas etapas, começando pelas crianças menores.
Nesta quinta-feira, 22 de janeiro, as 84 creches parceiras da Prefeitura abrem as portas para receber 9.257 alunos. A primeira semana será marcada por ações de acolhimento para facilitar a adaptação. O atendimento abrange crianças de 4 meses a 5 anos (divididas entre Berçário, Maternal I e II e Pré-Escola). O primeiro semestre letivo das creches vai até o dia 30 de junho.
Escolas municipais
Para os alunos mais velhos, as férias duram um pouco mais. Nas 49 escolas municipais (que atendem Educação Infantil Fases I e II e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano), as aulas começam no dia 5 de fevereiro.
São esperados 16.186 estudantes para o retorno. Neste segmento, o calendário prevê o encerramento do primeiro semestre no dia 8 de julho.
