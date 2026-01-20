20 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
EDUCAÇÃO

Calendário 2026: Confira as datas de retorno da rede municipal

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Prefeitura de Franca
Creche municipal no bairro Pacaembu, em Franca
Creche municipal no bairro Pacaembu, em Franca

Franca definiu o calendário para o início do ano letivo de 2026. A retomada das atividades será dividida em duas etapas, começando pelas crianças menores.

Nesta quinta-feira, 22 de janeiro, as 84 creches parceiras da Prefeitura abrem as portas para receber 9.257 alunos. A primeira semana será marcada por ações de acolhimento para facilitar a adaptação. O atendimento abrange crianças de 4 meses a 5 anos (divididas entre Berçário, Maternal I e II e Pré-Escola). O primeiro semestre letivo das creches vai até o dia 30 de junho.

Escolas municipais

Para os alunos mais velhos, as férias duram um pouco mais. Nas 49 escolas municipais (que atendem Educação Infantil Fases I e II e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano), as aulas começam no dia 5 de fevereiro.

São esperados 16.186 estudantes para o retorno. Neste segmento, o calendário prevê o encerramento do primeiro semestre no dia 8 de julho.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários