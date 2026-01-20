O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) esteve em Franca na tarde desta terça-feira, 20, visitando o novo Hospital Regional “Três Colinas”, na avenida São Vicente. O mandatário estimou o tempo que levará para anunciar a OSS (Organização Social de Saúde) para administrar o hospital e o tempo que levará para a unidade ser entregue.
Durante o tour, os presentes puderam conferir a área hospitalar e os diversos setores que estarão disponíveis, incluindo tomografia, raio-X, UTI adulto e infantil, salas de cirurgia e hemodinâmica, entre outros.
O governador estimou que o hospital deve ser entregue entre oito e dez semanas, o que significa que deve estar pronto entre meados de março e início de abril. Ele destacou que a entrega deve ajudar a aliviar a falta de leitos na região.
“Vai nos permitir, primeiro, aumentar a cobertura, aumentar a assistência. A gente está falando de 225 leitos que estão sendo abertos. Isso vai aliviar muito aquela situação de falta de assistência, falta de leitos que nós temos aqui na região”, explicou.
Além disso, a previsão é de que a OSS seja selecionada e anunciada até o final desta semana. “São quase R$ 200 milhões que estão sendo investidos nesse equipamento, que muito em breve estará à disposição das pessoas. A gente está vendo a obra praticamente concluída. Esse processo está acontecendo, está em execução e deve ser divulgada a OSS que vai fazer a gestão até o final desta semana”, completou.
No local estavam presentes o prefeito Alexandre Ferreira (MDB), o presidente da Câmara Municipal de Franca, Fransérgio Garcia (PL), a deputada estadual delegada Graciela (PL), o delegado responsável da Delegacia Seccional de Franca, Wanir José da Silveira Júnior, entre outros nomes.
