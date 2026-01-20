O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) esteve em Franca na tarde desta terça-feira, 20, visitando o novo Hospital Regional “Três Colinas”, na avenida São Vicente. O mandatário estimou o tempo que levará para anunciar a OSS (Organização Social de Saúde) para administrar o hospital e o tempo que levará para a unidade ser entregue.

Durante o tour, os presentes puderam conferir a área hospitalar e os diversos setores que estarão disponíveis, incluindo tomografia, raio-X, UTI adulto e infantil, salas de cirurgia e hemodinâmica, entre outros.

O governador estimou que o hospital deve ser entregue entre oito e dez semanas, o que significa que deve estar pronto entre meados de março e início de abril. Ele destacou que a entrega deve ajudar a aliviar a falta de leitos na região.