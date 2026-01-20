O 15º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), que leva o nome de “Coronel Antônio Batista da Luz”, completa 50 anos de história e vai celebrar a data com uma solenidade especial nesta quarta-feira, 21, em Franca. Durante o evento, também será entregue a Medalha Cinquentenário do 15º BPM/I, uma honraria criada para reconhecer pessoas e instituições que contribuíram de forma importante para a segurança pública e para a trajetória do batalhão.

A solenidade será realizada no Núcleo Agrícola Alpha, na rua Alfredo Tosi, nº 1.200. A recepção dos convidados está marcada para 9h, e o início oficial da cerimônia acontece às 9h45. A entrada é liberada, porém o local possui limite de público.

Meio século de serviços prestados à população

O 15º BPM/I foi criado em 15 de dezembro de 1975 e, desde então, tem desempenhado um papel fundamental na segurança pública de 23 municípios da região, entre eles Franca, Batatais, Ituverava, Orlândia, São Joaquim da Barra, Igarapava, Patrocínio Paulista, Restinga, Morro Agudo, Nuporanga, Pedregulho, Rifaina e Cristais Paulista, entre outros.