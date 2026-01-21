Apesar da eliminação da Francana na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026, o jovem técnico Lucas Bahia, 42 anos, avaliou sua primeira experiência com grande satisfação.
A Veterana chegou à segunda fase da Copinha após uma campanha sólida na fase de grupos, terminando em segundo lugar, com duas vitórias - sobre o Esporte de Patos-PB e Barra-CS - e uma derrota para o Cruzeiro. O estádio "Lanchão" foi uma das sedes da competição sub-20.
Em sua análise, Bahia destacou o crescimento pessoal e da equipe durante o período. "Minha análise sobre o meu primeiro trabalho é muito boa, eu acho que consegui colocar um pouco do que eu penso sobre o futebol dentro de campo. E aprendi muito com os meninos, com a minha comissão técnica", afirmou o treinador, ressaltando que foram dias "muito produtivos", com o time apresentando uma "crescente durante o campeonato muito grande", em cerca de 70 dias de trabalho.
Apesar da eliminação na segunda fase para a Ponte Preta, nos pênaltis, Bahia revelou que acreditava em um desempenho ainda melhor. "Eu acreditava que a gente chegaria à final, no dia 25 de janeiro. Que era um time unido, um time guerreiro, com vontade", disse, reconhecendo que a equipe poderia ter ido "bem mais longe".
Ele também compartilhou a emoção de comandar o time, sentindo o peso da instituição. "Eu me emocionava em cada jogo, porque eu me sentia pressionado pelo jeito que eu assumi o time. E muitos duvidavam do meu trabalho”. Ele atribuiu a força para o discurso motivacional após o último jogo à fé, pois estava "estraçalhado por dentro, quebrado" com a classificação perdida nos acréscimos.
Olhando para o futuro, Lucas Bahia confirmou seu compromisso com a equipe profissional, onde também trocará muitas ideias com o treinador Luís Gustavo e com toda comissão técnica que vai comandar a Francana na A3 do Campeonato Paulista.
"Continuarei na Francana como auxiliar do profissional. Esse é o meu foco, o foco de conseguir o acesso para a Francana. Estou focado totalmente aqui, não tenho interesse em sair da Veterana", concluindo que seu objetivo é "continuar estudando, continuar trabalhando focado e acreditando para conseguir as conquistas e os objetivos”.
