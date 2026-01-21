Apesar da eliminação da Francana na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026, o jovem técnico Lucas Bahia, 42 anos, avaliou sua primeira experiência com grande satisfação.

A Veterana chegou à segunda fase da Copinha após uma campanha sólida na fase de grupos, terminando em segundo lugar, com duas vitórias - sobre o Esporte de Patos-PB e Barra-CS - e uma derrota para o Cruzeiro. O estádio "Lanchão" foi uma das sedes da competição sub-20.

Em sua análise, Bahia destacou o crescimento pessoal e da equipe durante o período. "Minha análise sobre o meu primeiro trabalho é muito boa, eu acho que consegui colocar um pouco do que eu penso sobre o futebol dentro de campo. E aprendi muito com os meninos, com a minha comissão técnica", afirmou o treinador, ressaltando que foram dias "muito produtivos", com o time apresentando uma "crescente durante o campeonato muito grande", em cerca de 70 dias de trabalho.