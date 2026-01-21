Com as férias escolares e o aumento das brincadeiras ao ar livre, como empinar pipa, a CPFL Paulista reforça o alerta para os riscos da prática quando realizada próxima à rede elétrica. Além de provocar acidentes graves e até mortes, as ocorrências podem causar interrupções no fornecimento de energia.
Na área de concessão da empresa, os registros envolvendo pipas na rede elétrica cresceram de forma significativa nos últimos anos. Em 2024, foram contabilizadas mais de 4.870 ocorrências. Já em 2025, o número ultrapassou 6 mil casos - um aumento superior a 20% em apenas um ano.
Região
Na região de Ribeirão Preto, que abrange 66 municípios, entre eles Barretos e Franca, foram registradas 1.076 ocorrências em 2025.
Segundo o gerente de Saúde e Segurança da CPFL Energia, Raphael Campos, a participação dos responsáveis é fundamental. “Durante as férias, as crianças passam mais tempo em atividades recreativas e nem sempre percebem os riscos. A orientação de pais e responsáveis é decisiva para garantir que a brincadeira aconteça em locais seguros, longe de postes e fios de energia”, afirma.
A distribuidora destaca que grande parte dos casos ocorre em áreas urbanas, quando a pipa entra em contato com a fiação ou quando alguém tenta resgatá-la da rede elétrica. Nessas situações, o risco de choque elétrico, quedas e danos ao sistema de energia é imediato.
Cerol e linha chilena ampliam o perigo
O uso de linhas cortantes, como cerol e linha chilena, agrava ainda mais os riscos, podendo causar ferimentos graves em pedestres, ciclistas e motociclistas. No Estado de São Paulo, esses materiais são proibidos pela Lei Estadual nº 12.192/2006.
Orientações para empinar pipa com segurança
A CPFL Paulista orienta que a brincadeira seja realizada apenas em locais abertos e afastados da rede elétrica, como parques e áreas descampadas. Empinar pipa em lajes, telhados, ruas ou próximo a postes representa risco iminente. Também não se deve, em hipótese alguma, tentar retirar pipas presas aos fios de energia.
Em dias de chuva ou ventos fortes, a atividade deve ser evitada, já que a umidade aumenta a condução de eletricidade. Em caso de fios rompidos ou caídos no chão, a orientação é manter distância e acionar a CPFL pelo telefone 0800 010 1010. Havendo vítimas, o Corpo de Bombeiros ou o SAMU devem ser chamados imediatamente.
Para orientações rápidas e gratuitas, a CPFL disponibiliza o Guardião no Zap, serviço no WhatsApp com informações sobre segurança com energia elétrica. Basta adicionar o número (19) 3795-1705 aos contatos e iniciar uma conversa. Mais informações estão disponíveis em www.guardiaodavida.com.br.
