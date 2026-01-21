Com as férias escolares e o aumento das brincadeiras ao ar livre, como empinar pipa, a CPFL Paulista reforça o alerta para os riscos da prática quando realizada próxima à rede elétrica. Além de provocar acidentes graves e até mortes, as ocorrências podem causar interrupções no fornecimento de energia.

Na área de concessão da empresa, os registros envolvendo pipas na rede elétrica cresceram de forma significativa nos últimos anos. Em 2024, foram contabilizadas mais de 4.870 ocorrências. Já em 2025, o número ultrapassou 6 mil casos - um aumento superior a 20% em apenas um ano.

Região

Na região de Ribeirão Preto, que abrange 66 municípios, entre eles Barretos e Franca, foram registradas 1.076 ocorrências em 2025.