A Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca realizou na manhã desta terça-feira, 20, uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão em dois imóveis no município de Itirapuã. Dois rapazes de 22 e 23 anos foram presos.
A ação foi resultado de investigações que começaram após denúncias anônimas. Durante as diligências, os policiais confirmaram uma movimentação típica de tráfico de drogas, com entrega de objetos por cima de muros.
No primeiro endereço, na rua Antônio Alves da Silva, um jovem de 22 anos foi abordado. No local, os policiais encontraram uma porção média de pasta base de cocaína, um tijolo de crack e outras quatro porções da droga, escondidas em uma blusa de frio. Também foram apreendidos R$ 230 em dinheiro, um celular Apple e um equipamento de monitoramento (DVR).
Em um veículo Volkswagen Virtus estacionado no imóvel, havia porções de maconha e da droga conhecida como Ice, uma variante mais potente.
No segundo endereço, na rua do Comércio, outro suspeito, de 23 anos, tentou fugir ao perceber a chegada da polícia. Durante a tentativa de fuga, ele perdeu a roupa e ficou nu na via pública, além de oferecer resistência física, sendo contido pelos policiais com uso de força moderada.
Dentro do imóvel, foram localizadas porções de crack e maconha, uma balança de precisão, materiais usados para embalar drogas e um sistema de monitoramento com quatro câmeras, além de uma motocicleta Honda CG 160.
Segundo a polícia, os dois detidos já possuem antecedentes por tráfico de drogas. Diante dos fatos, ambos foram presos em flagrante e encaminhados para a delegacia, onde o caso foi registrado.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.