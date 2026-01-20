A Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca realizou na manhã desta terça-feira, 20, uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão em dois imóveis no município de Itirapuã. Dois rapazes de 22 e 23 anos foram presos.

A ação foi resultado de investigações que começaram após denúncias anônimas. Durante as diligências, os policiais confirmaram uma movimentação típica de tráfico de drogas, com entrega de objetos por cima de muros.

No primeiro endereço, na rua Antônio Alves da Silva, um jovem de 22 anos foi abordado. No local, os policiais encontraram uma porção média de pasta base de cocaína, um tijolo de crack e outras quatro porções da droga, escondidas em uma blusa de frio. Também foram apreendidos R$ 230 em dinheiro, um celular Apple e um equipamento de monitoramento (DVR).