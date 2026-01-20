Policiais militares detiveram nessa segunda-feira, 19, um homem em situação de rua que portava uma arma de brinquedo, próximo a uma loja de conveniência, em Franca. O caso aconteceu após populares acionarem a polícia, com medo de que o objeto fosse uma arma de fogo verdadeira.

De acordo com a Polícia Militar, o homem estava em frente à conveniência localizada na região de um posto de combustível, na avenida Alonso y Alonso. A equipe foi chamada para averiguar a situação e, ao chegar ao local, encontrou o indivíduo segurando o simulacro de arma preta com alguns detalhes verdes.

Durante a tentativa de abordagem, o homem se recusou a se identificar e não colaborou com os procedimentos policiais. Ainda segundo os PMs, ele resistiu à abordagem, além de começar a xingar, ofendendo os policiais, o que levantou a suspeita de que o objeto poderia ser usado para a prática de algum crime.