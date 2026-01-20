O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cumpre agenda na região de Franca nesta terça-feira, 20. Durante a manhã, ele participou da entrega de 114 moradias na cidade de São José da Bela Vista, com investimento de R$ 27 milhões em parceria entre o Estado, a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) e a Prefeitura da cidade.

A cerimônia foi realizada no bairro Maria Sônia, onde foram construídas as casas populares. O evento contou com prefeitos da região, incluindo o de Franca, Alexandre Ferreira (MDB), vereadores e a deputada estadual Delegada Graciela (PL). O prefeito anfitrião, Walter Cássio (PSD), chegou a se emocionar durante a cerimônia.

Tarcísio disse que, ao entregar as casas em São José, estava realizando sonhos. "Muitas pessoas estão sendo libertadas do aluguel no dia de hoje. Elas vão ganhar mais autonomia financeira. É o sonho de todo brasileiro ter a casa própria, e é isso que estamos proporcionando", afirmou.