O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cumpre agenda na região de Franca nesta terça-feira, 20. Durante a manhã, ele participou da entrega de 114 moradias na cidade de São José da Bela Vista, com investimento de R$ 27 milhões em parceria entre o Estado, a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) e a Prefeitura da cidade.
A cerimônia foi realizada no bairro Maria Sônia, onde foram construídas as casas populares. O evento contou com prefeitos da região, incluindo o de Franca, Alexandre Ferreira (MDB), vereadores e a deputada estadual Delegada Graciela (PL). O prefeito anfitrião, Walter Cássio (PSD), chegou a se emocionar durante a cerimônia.
Tarcísio disse que, ao entregar as casas em São José, estava realizando sonhos. "Muitas pessoas estão sendo libertadas do aluguel no dia de hoje. Elas vão ganhar mais autonomia financeira. É o sonho de todo brasileiro ter a casa própria, e é isso que estamos proporcionando", afirmou.
Segundo o governador, 81 mil famílias do Estado de São Paulo receberam a casa própria desde o início de seu mandato, em 2023. "Temos 104 mil unidades que estão em obra neste momento e mais 40 mil unidades autorizadas. É o maior programa habitacional da nossa história, de longe. Investimos nos últimos três anos, mais que o Estado investiu quase nos últimos dez", observou.
No período da tarde, Tarcísio vai até Jeriquara para inaugurar uma escola. O investimento na unidade escolar é de R$ 5 milhões. O evento está marcado para as 15h30. Antes, o governador faz uma visita ao hospital estadual de Franca.
