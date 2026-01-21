O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Franca iniciou as negociações com a Prefeitura para o reajuste salarial da categoria. O próximo passo será a assembleia geral marcada para sexta-feira, 23, quando os servidores irão deliberar sobre a pauta de reivindicações construída ao longo das últimas semanas.

Segundo o presidente do sindicato, Samuel Gomide, o trabalho em torno da negociação coletiva vem sendo desenvolvido desde julho do ano passado, com atuação direta da entidade nas discussões das peças orçamentárias do município - PPA (Plano Plurianual), LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e LOA (Lei Orçamentária Anual).

Em dezembro, o sindicato formalizou o início da negociação coletiva com o Executivo municipal. Ainda no dia 29 do mês passado, o sindicato recebeu uma ligação da Prefeitura solicitando uma reunião, realizada em 9 de janeiro.