20 de janeiro de 2026
NOVA PREVISÃO

Hospital Estadual de Franca deve ser entregue em três meses

Por N. Fradique | da São José da Bela Vista
| Tempo de leitura: 2 min
N. Fradique/GCN
Governador Tarcísio de Freitas, durante cerimônia de entrega de casas populares, em São José da Bela Vista
Governador Tarcísio de Freitas, durante cerimônia de entrega de casas populares, em São José da Bela Vista

O Hospital Regional Três Colinas, do Governo do Estado de São Paulo, que está sendo instalado na avenida São Vicente, em Franca, deve ser entregue em até três meses. A estimativa é do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que cumpre agenda na região nesta terça-feira, 20.

“Com relação ao hospital, nós agora fechamos o chamamento público - deve fechar nesta semana. Então, teremos a Organização Social de Saúde que vai fazer a gestão. A partir daí, autorizamos a equipagem, e começam a entrar com os equipamentos. Esse processo de equipagem deve levar de oito até dez semanas, e a partir daí a gente começa a operar”, disse Tarcísio, durante entrevista em São José da Bela Vista.

Se não houver atrasos e a previsão do governador for cumprida à risca, o prazo de dez semanas termina no início de abril.

Em São José da Bela Vista, Tarcísio fez a entrega de 114 casas populares. Está agendada para as 14h15, uma visita do governador ao hospital estadual de Franca. Já às 15h30, participa da inauguração de uma escola em Jeriquara.

O hospital

O Hospital Regional Três Colinas contará com 225 leitos, incluindo vagas nas áreas de Clínica Médica, Cirurgia, Hospital Dia, Psiquiatria e UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) Pediátrica e Adulta. As obras foram iniciadas em 30 de novembro de 2022, com um investimento estimado em R$ 150 milhões.

A estrutura já está pronta, faltando a escolha da entidade que administrará a unidade. A convocação pública de uma OSS (Organização Social de Saúde) para gerir o hospital, aberto em meados do ano passado, foi suspenso por duas vezes e reaberto no final de novembro.

Antes disso, em outubro de 2025, Tarcísio previa a inauguração do hospital para dezembro do ano passado.

IML previsto para abril

Outra obra do Governo do Estado em Franca que também está atrasada é o novo prédio do IML (Instituto Médico Legal). Nesta terça, em São José da Bela Vista, Tarcísio de Freitas também deu uma estimativa para a inauguração. “O IML deve ser aberto em abril”, disse.

