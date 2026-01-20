O Hospital Regional Três Colinas, do Governo do Estado de São Paulo, que está sendo instalado na avenida São Vicente, em Franca, deve ser entregue em até três meses. A estimativa é do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que cumpre agenda na região nesta terça-feira, 20.

“Com relação ao hospital, nós agora fechamos o chamamento público - deve fechar nesta semana. Então, teremos a Organização Social de Saúde que vai fazer a gestão. A partir daí, autorizamos a equipagem, e começam a entrar com os equipamentos. Esse processo de equipagem deve levar de oito até dez semanas, e a partir daí a gente começa a operar”, disse Tarcísio, durante entrevista em São José da Bela Vista.

Se não houver atrasos e a previsão do governador for cumprida à risca, o prazo de dez semanas termina no início de abril.