O Hospital Regional Três Colinas, do Governo do Estado de São Paulo, que está sendo instalado na avenida São Vicente, em Franca, deve ser entregue em até três meses. A estimativa é do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que cumpre agenda na região nesta terça-feira, 20.
“Com relação ao hospital, nós agora fechamos o chamamento público - deve fechar nesta semana. Então, teremos a Organização Social de Saúde que vai fazer a gestão. A partir daí, autorizamos a equipagem, e começam a entrar com os equipamentos. Esse processo de equipagem deve levar de oito até dez semanas, e a partir daí a gente começa a operar”, disse Tarcísio, durante entrevista em São José da Bela Vista.
Se não houver atrasos e a previsão do governador for cumprida à risca, o prazo de dez semanas termina no início de abril.
Em São José da Bela Vista, Tarcísio fez a entrega de 114 casas populares. Está agendada para as 14h15, uma visita do governador ao hospital estadual de Franca. Já às 15h30, participa da inauguração de uma escola em Jeriquara.
O hospital
O Hospital Regional Três Colinas contará com 225 leitos, incluindo vagas nas áreas de Clínica Médica, Cirurgia, Hospital Dia, Psiquiatria e UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) Pediátrica e Adulta. As obras foram iniciadas em 30 de novembro de 2022, com um investimento estimado em R$ 150 milhões.
A estrutura já está pronta, faltando a escolha da entidade que administrará a unidade. A convocação pública de uma OSS (Organização Social de Saúde) para gerir o hospital, aberto em meados do ano passado, foi suspenso por duas vezes e reaberto no final de novembro.
Antes disso, em outubro de 2025, Tarcísio previa a inauguração do hospital para dezembro do ano passado.
IML previsto para abril
Outra obra do Governo do Estado em Franca que também está atrasada é o novo prédio do IML (Instituto Médico Legal). Nesta terça, em São José da Bela Vista, Tarcísio de Freitas também deu uma estimativa para a inauguração. “O IML deve ser aberto em abril”, disse.
