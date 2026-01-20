Um caminhão carregado com telhas atingiu um carro que estava estacionado na avenida Dom Pedro I, no Jardim Petráglia, em Franca, na manhã desta terça-feira, 20, enquanto o proprietário do veículo trabalhava em frente ao local.
O caminhão seguia pela avenida quando tentou fazer a conversão para acessar a rua Romildo Moreli. Durante a manobra, o motorista não teria calculado corretamente o espaço e raspou na lateral esquerda do automóvel.
O carro atingido, um Hyundai Creta branco, foi danificado: o retrovisor foi arrancado e a lateral ficou riscada. Após a colisão, o caminhão seguiu viagem. Não é possível afirmar se o condutor percebeu o impacto no momento.
O proprietário do veículo ficou no prejuízo e tenta localizar o motorista do caminhão para que os danos sejam reparados. Até o fechamento deste texto, o condutor não foi identificado.
