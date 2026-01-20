20 de janeiro de 2026
Caminhoneiro erra curva, atinge Creta e dono fica no prejuízo

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Câmeras de segurança
Caminhão atingindo o Hyundai Creta estacionado na avenida Dom Pedro l, em Franca
Caminhão atingindo o Hyundai Creta estacionado na avenida Dom Pedro l, em Franca

Um caminhão carregado com telhas atingiu um carro que estava estacionado na avenida Dom Pedro I, no Jardim Petráglia, em Franca, na manhã desta terça-feira, 20, enquanto o proprietário do veículo trabalhava em frente ao local.

O caminhão seguia pela avenida quando tentou fazer a conversão para acessar a rua Romildo Moreli. Durante a manobra, o motorista não teria calculado corretamente o espaço e raspou na lateral esquerda do automóvel.

O carro atingido, um Hyundai Creta branco, foi danificado: o retrovisor foi arrancado e a lateral ficou riscada. Após a colisão, o caminhão seguiu viagem. Não é possível afirmar se o condutor percebeu o impacto no momento.

O proprietário do veículo ficou no prejuízo e tenta localizar o motorista do caminhão para que os danos sejam reparados. Até o fechamento deste texto, o condutor não foi identificado.

