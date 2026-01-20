Um cachorro da raça dogo argentino, de grande porte e comportamento dócil, foi resgatado após ser encontrado em estado de debilidade às margens de uma estrada de terra na zona rural da região de Franca.
O animal estava abandonado entre um canavial e uma área de mata próxima ao quilômetro 379 da rodovia Cândido Portinari, no trecho que liga a Usina Batatais à Fazenda Boa Sorte, nas proximidades da torre da TIM e da Fazenda Princesinha.
O resgate foi feito pela produtora de café Gislaine Zocca, que relatou ter encontrado o cachorro exposto ao sol e à chuva durante vários dias, no fim de dezembro, período marcado por fortes chuvas. Segundo ela, o animal apresentava sinais claros de abandono e desnutrição.
“Ele estava muito debilitado, extremamente magro e pálido, com sinais de anemia bem severa. O que mais me chamou atenção é que ele não tinha carrapatos e usava uma coleira de couro, aparentemente de boa qualidade”, relatou Gislaine.
Inicialmente, a produtora tentou acompanhar a situação à distância, acreditando que o cachorro pudesse retornar ao lar ou que o tutor aparecesse. Ela chegou a divulgar o caso em grupos de produtores rurais, mas ninguém se identificou como responsável pelo animal. “Eu pensei que ele ia voltar para casa ou que alguém ia aparecer, mas percebi que ninguém se comoveu. Com a chuva e o estado dele, não consegui fingir que nada estava acontecendo”, contou.
Diante da situação, Gislaine passou a alimentar o cachorro e tentou abrigá-lo em uma propriedade rural da família, mas o animal não permaneceu no local. Pouco depois, ela decidiu trazê-lo para Franca, onde recebeu atendimento veterinário. “Ele é muito dócil, muito manso, um verdadeiro ‘pãozinho’. Mesmo sofrendo, ele me acompanhou. Eu o resgatei, estou cuidando, mas infelizmente não posso ficar com ele”, explicou.
O cachorro, que recebeu o nome provisório de Max, apresentava ferimentos na cabeça e nas patas, já em processo de cicatrização. Atualmente, ele está se alimentando melhor e apresenta sinais de recuperação. Para Gislaine, há fortes indícios de que o animal tenha um tutor. “Ou ele fugiu e andou muito, ou alguém o soltou ali. Mas do jeito que estava, tão perto de fazendas, se fosse de alguém da região ele teria voltado. Eu só sei que ele fica chorando, como se pedisse para ir pra casa”, disse emocionada.
A produtora faz um apelo para que o tutor do animal seja localizado ou, caso não apareça, que alguém responsável possa oferecer um novo lar. “Eu ficaria muito feliz se encontrássemos o tutor dele”, concluiu.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.