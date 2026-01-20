Um cachorro da raça dogo argentino, de grande porte e comportamento dócil, foi resgatado após ser encontrado em estado de debilidade às margens de uma estrada de terra na zona rural da região de Franca.

O animal estava abandonado entre um canavial e uma área de mata próxima ao quilômetro 379 da rodovia Cândido Portinari, no trecho que liga a Usina Batatais à Fazenda Boa Sorte, nas proximidades da torre da TIM e da Fazenda Princesinha.

O resgate foi feito pela produtora de café Gislaine Zocca, que relatou ter encontrado o cachorro exposto ao sol e à chuva durante vários dias, no fim de dezembro, período marcado por fortes chuvas. Segundo ela, o animal apresentava sinais claros de abandono e desnutrição.