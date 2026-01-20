A Polícia Militar recuperou na madrugada desta segunda-feira, 19, uma caminhonete Toyota Hilux furtada em Franca. A ação ocorreu por volta das 5h, na vicinal José Celso Torrezan, que liga os municípios de Buritizal e Aramina. Um homem de 29 anos foi preso.
Após localizar o veículo, que havia sido levado no último sábado, 17, os policiais iniciaram um acompanhamento e conseguiram realizar a abordagem. Um homem foi encontrado no interior da caminhonete no momento da ação.
A ocorrência contou com o apoio de uma viatura da Polícia Militar de Aramina, que auxiliou na operação. Durante a abordagem, o suspeito relatou aos policiais que teria recebido dinheiro para transportar e entregar o veículo no estado de Goiás.
O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada. Ele permaneceu à disposição da Justiça. A caminhonete foi recuperada e devolvida ao proprietário.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.