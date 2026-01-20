O Franca Basquete já tem definida a equipe que comandará o clube nos próximos anos. Em assembleia realizada nessa segunda-feira, 19, com a presença do Conselho Deliberativo, foram eleitos os novos integrantes da diretoria executiva para o triênio 2026/2029.
O comando do clube ficará a cargo de Carlos Renato Donzelli, eleito presidente. A diretoria também será composta por Marcelo Carraro Rocha, como vice-presidente, além de Munir Buchalla Filho (área Comercial e Inovação), Murilo Pogetti Zanetti (Financeiro) e Juan Pablo Figueroa (Esportivo).
A antecipação do processo eleitoral, segundo o clube, foi estratégica. A medida busca adequar o calendário administrativo à temporada esportiva, permitindo que a nova gestão tenha mais tempo para planejar ações, definir metas e estruturar projetos antes do início das competições.
Até a conclusão do atual mandato, as duas diretorias vão atuar de forma conjunta, em um modelo de transição compartilhada, garantindo continuidade administrativa e evitando impactos nas atividades do clube.
Atual presidente do Sesi Franca Basquete, Luis Aurélio Prior, afirmou que seguirá acompanhando de perto o processo de transição e desejou sucesso aos novos dirigentes. Já o presidente eleito, Carlos Renato Donzelli, destacou a responsabilidade de liderar o time.
“Franca não joga para ganhar um jogo ou para ganhar um título, Franca joga para escrever história. E todos nós temos a missão de manter essa chama acesa, e garantir que as próximas duas, três gerações de francanos continuem apaixonados, fazendo jus a este título de Capital do Basquete”, afirmou Donzelli.
Também foram definidos os novos cargos do Conselho Deliberativo, que será presidido por Luis Aurélio Prior, com Fernando Luiz Baldochi como vice-presidente e Luiza Gomes Gouvêa na função de secretária.
O Conselho Deliberativo passa a contar com uma nova composição, formada por representantes de diferentes instituições parceiras. Pela Diretoria Executiva, integram o colegiado Carlos Renato Donzelli e Marcelo Carraro Rocha. A Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) será representada por Fernando Rached Jorge e Munir Buchalla Filho.
A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) indicou Luiza Gomes Gouvêa e José Nelson Aureliano Menezes Salerno. O Magalu terá como representantes Fabricio Garcia e Luis Aurélio Prior, enquanto o Sesi será representado por Laercio Barbosa e Ricardo Alexandre Machado.
Já o Conselho Consultivo contará com José Luiz Lana Matos e Saulo Pucci Bueno. Pela Prefeitura de Franca, participam Fernando Luiz Baldochi e Roberto Jorge Saad.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.