O Franca Basquete já tem definida a equipe que comandará o clube nos próximos anos. Em assembleia realizada nessa segunda-feira, 19, com a presença do Conselho Deliberativo, foram eleitos os novos integrantes da diretoria executiva para o triênio 2026/2029.

O comando do clube ficará a cargo de Carlos Renato Donzelli, eleito presidente. A diretoria também será composta por Marcelo Carraro Rocha, como vice-presidente, além de Munir Buchalla Filho (área Comercial e Inovação), Murilo Pogetti Zanetti (Financeiro) e Juan Pablo Figueroa (Esportivo).

A antecipação do processo eleitoral, segundo o clube, foi estratégica. A medida busca adequar o calendário administrativo à temporada esportiva, permitindo que a nova gestão tenha mais tempo para planejar ações, definir metas e estruturar projetos antes do início das competições.