20 de janeiro de 2026
DE ÚLTIMA HORA

Governador de São Paulo cumpre agenda em Franca nesta terça-feira

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Governo do Estado de São Paulo
Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador do Estado de São Paulo
Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador do Estado de São Paulo

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), estará em Franca na tarde desta terça-feira, 20, visitando as obras do novo hospital estadual da cidade. Tarcísio cumpre agenda em três cidades da região - São José da Bela Vista, Franca e Jeriquara. 

A agenda do governador em Franca está marcada para as 14h15, no Hospital Regional Três Colinas, na avenida São Vicente. A visita é após a entrega de unidades habitacionais da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo) em São José da Bela Vista, onde Tarcísio está nesta manhã.

Após a visita a Franca, o governador tem agenda às 16h em Jeriquara, para a inauguração da Escola Estadual “Professor Olívio Peixoto”, quando finaliza seu tour pela região.

Em dezembro de 2024 ocorreu a última visita de Tarcísio à cidade, quando participou da abertura de voos comerciais no aeroporto “Tenente Lund Presotto”, além de inaugurar a pavimentação da rodovia Rio Negro e Solimões.

