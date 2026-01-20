O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), estará em Franca na tarde desta terça-feira, 20, visitando as obras do novo hospital estadual da cidade. Tarcísio cumpre agenda em três cidades da região - São José da Bela Vista, Franca e Jeriquara.
A agenda do governador em Franca está marcada para as 14h15, no Hospital Regional Três Colinas, na avenida São Vicente. A visita é após a entrega de unidades habitacionais da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo) em São José da Bela Vista, onde Tarcísio está nesta manhã.
Após a visita a Franca, o governador tem agenda às 16h em Jeriquara, para a inauguração da Escola Estadual “Professor Olívio Peixoto”, quando finaliza seu tour pela região.
Em dezembro de 2024 ocorreu a última visita de Tarcísio à cidade, quando participou da abertura de voos comerciais no aeroporto “Tenente Lund Presotto”, além de inaugurar a pavimentação da rodovia Rio Negro e Solimões.
